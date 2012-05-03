به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله او دو هفته پیش برای این سمت انتخاب شده بود. به گزارش "واشینگتن پست" ریچارد گرنل به دلیل افزایش فشار انتقادهای محافظهکاران جمهوریخواه به همجنس گرا بودن او از این پست سیاسی کنارهگیری کرده است. گرنل که با یک مرد ازدواج کرده خواستار آزادی ازدواج همجنسگرایان در آمریکاست. جمهوریخواهان محافظهکار در مقابل خواستار لغو قانون ازدواج همجنسگرایان هستند که تا کنون در هفت ایالت این کشور به تصویب رسیده است.
ریچارد گرنل، سخنگوی امور خارجه میت رامنی، نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا استعفا داد.
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