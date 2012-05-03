سال گذشته 150 میلیارد ریال زکات توسط کشاورزان زنجانی پرداخت شد

محمد رضا نهاوندی پور، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 100 هزار تن گندم آبی تولید می شود که با احتساب پنج درصد آن پنج هزار تن زکات گندم آبی را شامل می شود.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 320 هزار تن محصول دیم در استان تولید شود که 32 هزار تن آن مشمول زکات است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت : کشمش ، گندم و جو در استان مشمول زکات هستند که این امر به خوبی مورد توجه بوده و اجرایی می شود.

نهاوندی پور تاکید کرد: 90 درصد روستاییان زنجان زکات پرداخت می کنند که این اقدام در پرداخت اعتبارات دولت برای احداث پروژه های عمرانی و فقر زدایی مناطق محروم و روستایی بسیار موثر است .

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان ، گفت: در سال گذشته استان دچار خشکسالی بود و گندم در استان 200 هزار تن تولید شد .

نهاوندی پور افزود: پیش بینی می شود امسال 170 هزار تن انگور در سطح استان تولید شود که این محصول نیز مشمول زکات است.