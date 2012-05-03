  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

نهاوندی پور :

سال گذشته 150 میلیارد ریال زکات توسط کشاورزان زنجانی پرداخت شد

سال گذشته 150 میلیارد ریال زکات توسط کشاورزان زنجانی پرداخت شد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: سال گذشته 150 میلیارد ریال زکات محصولات کشاورزی، توسط کشاورزان استان زنجان پرداخت شده است.

محمد رضا نهاوندی پور، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 100 هزار تن گندم آبی تولید می شود که با احتساب پنج درصد آن پنج هزار تن زکات گندم آبی را شامل می شود.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 320 هزار تن محصول دیم در استان تولید شود که 32 هزار تن آن مشمول زکات است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان  گفت : کشمش ، گندم و جو در استان مشمول زکات هستند که این امر به خوبی  مورد توجه بوده و اجرایی می شود.

نهاوندی پور تاکید کرد: 90 درصد روستاییان زنجان زکات پرداخت می کنند که این اقدام در پرداخت اعتبارات دولت برای احداث پروژه های عمرانی و فقر زدایی مناطق محروم و روستایی بسیار موثر است .  

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان ، گفت: در سال گذشته استان دچار خشکسالی بود و گندم در استان 200 هزار تن تولید شد .

نهاوندی پور افزود: پیش بینی می شود امسال 170 هزار تن انگور در سطح استان تولید شود که این محصول نیز مشمول زکات است.

کد مطلب 1592175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها