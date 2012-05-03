به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی برزگران صبح امروز پنجشنبه در همایش یک روزه شوراهای اسلامی شهر و رستا و دهیاران با بیان اینکه شهر و روستای خوب یافتنی نیست، بلکه ساختنی است؛ گفت: شوراها برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در پیشرفت عمران و آبادانی جامعه نیازمند حمایت و همراهی مسئولان هستند.

وی افزود: در صورت همدلی و حمایت مسئولان می توان گامهای بزرگ و مؤثری در توسعه شهر ها و روستاها برداشت.

دبیر اول شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در ادامه از فعالیت بیش از 10 هزار نفر عضو شورای اسلامی در 19 شهرستان و 42 شهرآذربایجان شرقی خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه شوراها بعنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند، بنابراین فرمانداریها باید به مدیران کل استان و مدیران محلی سفارش کنند که شوراها و جایگاه آنها را جدی بگیرند.

برزگران تصریح کرد: متأسفانه برخی مسئولان، شوراهای اسلامی را مانع و خطر بزرگی در مقابل خود می بینند و فکر می کنند که باید آن را له و به مقاصد مدیریتی و شغلی خودشان برسند؛ درحالی که این کار ممکن نیست.