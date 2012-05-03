به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در هفته گذشته آنقدر درگیر گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی در کالاهای مختلف شده بود که حتی برخی گره‌گشایی‌های دولت از مشکلات ارزی پیش روی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز، آنها را خوشحال نکرد. اکنون هم که خبر از اخراج وزیر گرانی‌ها که نتوانسته بازار را با تامین به موقع کالا از طریق داخل تامین کند، می‌رسد. گزارشات رسمی بانک مرکزی نیز همین نکته را تائید می‌کند که اوضاع بازار آشفته است.

حتی پای گرانی‌ها به جلسات تجار و فعالان اقتصادی که ماهانه در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پایتخت حضور می‌یابند هم باز شده و یحیی آل‌اسحاق نیز اوضاع فعلی بازار را غیرعادی می‌داند.

جزئیات کامل افزایش قیمت 39 قلم ماده خوراکی

بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 51.6 درصدی قیمت لبنیات، 91.1 درصدی نرخ سبزی‌های تازه، 45.4 درصدی قیمت گوشت قرمز و 50.4 درصدی نرخ حبوبات در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

این بانک در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 28 اردیبشهت ماه سال جاری، از افزایش 51.6 درصدی قیمت لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه سال قبل خبر داده است.

مصوبه ارزی جدید دولت برای حمایت از تولید

دولت به تازگی مصوبه‌ای در رابطه با تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی داشته است که بر اساس آن، بانکها مکلف شده‌اند بنا به درخواست متقاضی، تسهیلات ارزی منابع صندوق توسعه ملی با نرخ مرجع و با ریال پرداخت کند.

دولت در مصوبه ای که اوایل اردیبهشت ماه امسال به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده، ضوابط جدیدی را برای دریافت کنندگان ارزاز صندوق توسعه ملی مصوب کرده است، چرا که دریافت و پرداخت تسهیلات هر دو به صورت ارزی صورت می گیرد و ممکن است یک دریافت کننده تسهیلات، ارز را با نرخ 1150 تومان و حول و حوش آن که نرخ رسمی قبل از نوسانات گسترده ارز در سال گذشته بود دریافت کرده باشد در حالی که هم اکنون برای بازپرداخت باید نرخ بسیار بالاتری را بپردازد، این در شرایطی است که معمولا بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از سمت دریافت کنندگان تسهیلات معمولا دو تا سه سال بعد از زمان اخذ وام است.

آغاز ساخت 10 هزار مسکن مهر برای تهرانی‌ها

ساخت مسکن مهر در تهران به منظور تامین مسکن اقشار متوسط جامعه و افرادی که تمایل دارند تا در شهر تهران سکونت داشته باشند، کلید خورد. در این طرح، مسکن با کیفیت مناسب و در داخل شهر تهران ساخته می شود بنابراین قیمت واحدها به نسبت مسکن مهر در شهرهای جدید و یا شهرهای دیگر، بالاتر است و مربوط به قشر خاصی از جامعه می شود که توان خرید مسکن در شهر تهران را دارند.

اجرای این پروژه به زودی از محله های تهرانپارس و تهرانسر آغاز می شود و در فاز اول 10 هزار واحد مسکونی در این محله ها از سوی انبوه سازان ساخته خواهد شد که می تواند نیاز عمده به مسکن را در شهر تهران برطرف کند.

وزیری به‌دلیل گرانی‌ها مجبور به ترک جلسه دولت شد!

گفته می‌شود یکی از وزرا مجبور به ترک یکی از جلسات اخیر دولت به دلیل گرانی‌ها شده است. موضوع گرانی‌ها که این روزها صدای همه را درآورده، دولتمردان را نیز به تب و تاب انداخته است و هرکدام دیگری را متهم به کم‌کاری و عدم برنامه‌ریزی در این باره می‌کند.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اخیرا در اظهارنظری عجیب ضمن پذیرش گرانی‌ها، به انتقاد از نبود برنامه مشخص برای کنترل قیمتها در بازار پرداخته است؛ موضوعی که خود وی به عنوان رئیس کارگروه کنترل بازار باید در این باره پاسخگو باشد.

در همین حال، گفته می‌شود در یکی از جلسات اخیر دولت، یکی از وزرا - احتمالا وزیرجهادکشاورزی - مجبور به ترک جلسه می‌شود.

احتمال تبدیل سهمیه بنزین 100 تومانی به 400 تومانی از خرداد

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بنزین 100 تومانی ذخیره‌سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت از ابتدای خرداد ماه نمی‌سوزد، اعلام کرد: پیش بینی می‌شود بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتها از خرداد به بنزین 400 تومانی تبدیل شود.

علیرضا ضیغمی با اشاره به توافق با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر تعیین فرصت زمانی به منظور مصرف بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت، گفت: بر این اساس، تمامی دارندگان سهمیه بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت ماه برای مصرف ذخیره بنزین 100 تومانی کارتهای هوشمند سوخت مهلت دارند.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که هم اکنون چه میزان بنزین 100 تومانی در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است؟ اظهار داشت: هم اکنون حدود 80 میلیون لیتر بنزین یارانه ای در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است.

معاون وزیر نفت با رد سوخته شدن بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای سوخت، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که از ابتدای خرداد ماه ذخیره بنزین 100 تومانی به بنزین 400 تومانی تبدیل شود.

مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تنظیم‌بازار20 کالا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 22 میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت برای تامین نیاز کالاهای اساسی کشور خبر داد و گفت: برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ از جمله این اقلام هستند. محمدعلی ضیغمی از مصوبه جدید و ویژه دولت برای تامین اعتبار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: 22 میلیارد دلار برای تامین نیاز کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دولت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا بتوان نیاز کالایی کشور را تا پایان سال 91 تامین کرد.

به گفته وی، مواد غذایی، کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و مواد اولیه بخش تولید در زمره این تامین اعتبار قرار می گیرند و وارد کنندگان کالاهایی همچون برنج، روغن، شکر، گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز، مرغ و مواد اولیه پتروشیمی که تولید داخلی در مورد آنها کافی نیست در کنار مواد اولیه لاستیک و پودرهای شوینده، شمش و مقاطع فولادی را وارد می کنند.

11 منبع تامین ارز دولتی و آزاد

سریال تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار ارز تمامی ندارد، هر روز یک خبر از یک گوشه دولت برای حل مشکل ارز دولتی و دسترسی واردکنندگان کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور منتشر می‌شود.

در جدیدترین تصمیماتی که در روزهای گذشته از سوی دولت اتخاذ شده است، شرایط جدید تغییرات در خصوص نوع معامله، نوع ثبت‎سفارش و محل تامین ارز در سیستم مدیریت ثبت‌سفارش واردات اعلام شده است.

واردکنندگان باید بر اساس ضوابط و شرایط جدید اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کنند. در واقع، واردکنندگان کالا از محل ارز صادراتی تا اطلاع ثانوی از ارائه اظهارنامه صادراتی به گمرکات اجرایی کشور به منظور ترخیص کالا معاف شده‌اند.

براساس این بخشنامه، ارز صادراتی به منزله واردات کالا بدون انتقال ارز صرفا جهت تعرفه‌های مجاز در نظر گرفته شده است.

بند دیگری که در این بخشنامه جدید دولت در نظر گرفته شده، این است که تا اطلاع ثانوی، استفاده از گزینه واردات در مقابل صادرات امکان‌پذیر نیست و متقاضیان می‌توانند از گزینه "از محل ارز صادراتی" استفاده کنند.

کارمندان نگران نباشند؛ حقوق‌شان 15 درصد افزایش می‌یابد



معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه با تصویب اعتبار در مجلس، دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان را بر اساس آن اعمال خواهد کرد، گفت: میزان افزایش حقوق تا 15 درصد در لایحه بودجه 91 دیده شده است.



رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز یکشنبه در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 91 گفت: لایحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است، پس از تبدیل لایحه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.

شرایط ویژه برای بازخرید یا بازنشستگی پیش از موعد کارمندان



قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه شرایط ویژه‌ای برای متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است، گفت: افراد با سابقه بالای 20 سال می‌توانند با دریافت پنج سال سابقه ارفاقی، بازنشسته شوند.



فریدون احمدی با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی نیروی انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنایع سابق معضلی به نام پرسنل قراردادی داشت که این پرسنل نوعا نیروهای قراردادی سازمانها بودند و به آن‌ها وعده داده شده بود که از ابتدای سال 90 به صورت مستقیم با آنها قرارداد منعقد می‌شود.

مراسم تجلیل از کارگران نمونه سال 90 برگزار شد



مراسم تجلیل از 11 کارگر نمونه کشوری در سال 90، 6 گروه نمونه کاری و همچنین 6 واحد منتخب؛ با حضور رئیس جمهور برگزار شد.علاوه بر کارگران نمونه کشوری از 6 گروه کار نمونه و 6 واحد منتخب کشوری نیز تجلیل صورت گرفته است.

گفتنی است، 11 کارگر نمونه سال 90 کشور که از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند از استان های خراسان جنوبی، تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، کرمان، هرمزگان و خراسان شمالی هستند.