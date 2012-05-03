حسن جمشیدها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از 30 نوع ماده معدنی، سالیانه به میزان دو میلیون و 400 هزار تن انواع ماده معدنی استخراج شده که مهمترین آنها به ترتیب اولویت ماده معدنی سیلیس، سنگ لاشه، خاک صنعتی، سنگ تزئینی، شن و ماسه کوهی است.



وی یادآورشد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در سال گذشته نسبت به صدور ۱۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی و هفده فقره پروانه اکتشافات و همچنین شانزده گواهینامه کشف معدن در سطح استان قزوین اقدام کرده است.



جمشیدیها تصریح کرد: تاکنون میزان سرمایه گذاری انجام شده در معادن استان قزوین مبلغ 233 میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال بوده که با روند روبه جلو که در پیش رو است این مبلغ در سالهای آتی ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.



وی بیان کرد: با وجود سختی کار در معادن، تعداد یک هزار نفر در بخش معادن استان مشغول فعالیت هستند که این تعداد در مقایسه با اشتغال ایجاد شده در دیگر بخش ها رغم قابل توجهی است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: در سال گذشته از محل درآمد استخراج مواد معدنی مبلغ ده میلیارد ریال حقوق دولتی دریافت و به خزانه دولت واریز شده است.





