کیفیت نان با هدفمندی یارانه ها بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی امور مربوطه به تعزیرات آرد ، نان و گندم شهرستان ترکمن از برنامه ریزی صورت گرفته جهت بهبود کیفیت عرضه نان تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: ایجاد فضای رقابتی، بهبود کیفیت نان، کاهش ضایعات و جلوگیری از حیف و میل و رضایتمندی مردم از آثار مثبت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش آرد و نان است.

گوگلانی گفت: اختصاص 250 هزار تن گندم مرغوب استان نیز در ارتقای کیفیت نان تاثیر مضاعفی داشته است.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش همه دست اندرکاران امر تولید ، توزیع ، پخت و عرضه نان خواستار نظارت و دقت بیشتر همه عوامل در عرضه نان مطلوب و کسب رضایتمندی مردم شد.



تشکیل اکیپ بازرسی متشکل از نمایندگان فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و اتحادیه و تعیین اداره تعزیرات حکومتی بعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی بخش آرد و نان، همکاری کارخانجات تولید آرد مرغوب به اتحادیه خبازان شهرستان و ... از مصوبات جلسه بود.