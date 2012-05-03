به گزارش خبرنگار مهر، محمد لنگری صبح پنج شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: شهرداری بجنورد در سال‌های اخیر در بسیاری از موارد مرتکب بی قانونی‌های گسترده شده است.

وی اظهارداشت: در جریان جذب 154 نفر نیرو در شهرداری بجنورد با استناد به مدارک موجود مشخص شده است که بسیاری از این نیروهای جذب شده اصلا در آزمون شرکت نکرده اند.

لنگری اضافه کرد: این در حالی است که برای جذب 154 نفر در شهرداری، بیش از 7 هزار نفر از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی شرکت کرده بودند ولی برای جذب نیرو به هیچ عنوان توجهی به آزمون و نمره اکتسابی متقاضیان نشد.

وی این تخلف بزرگ را به علت اعمال نفوذ بعضی مدیران و در برخی موارد نیز اعمال نفوذ نیروهای خرد همانند دربان و ... عنوان کرد و افزود: متاسفانه از همین افرادی که در سال‌های گذشته از طریق دربان و باغبان وارد بدنه شهرداری بجنورد شده‌اند برخی به رتبه‌های معاون شهردار نیز رسیده‌اند اما خوشبختانه هنوز شهردار نشده اند!.

رییس شورای شهر بجنورد با بیان اینکه در جریان جذب این نیروها ازهر کدام از این 7 هزار نفر متقاضی 200 هزار ریال برای شرکت در آزمون دریافت شد اظهار داشت: در مجموع یک میلیارد و 400 میلیون ریال از متقاضیان دریافت گردید اما در نهایت با بی قانونی برای جذب نیروها به نتایج آزمون توجهی نشد.

وی همچنین از بدهکاری بسیاری از ادارات دولتی استان به شهرداری خبر داد و افزود: این ادارات بدون کسب پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند و در حال حاضر مبلغ عوارض پروانه و جریمه این نهادها بالغ بر 300 میلیارد ریال شده است.

لنگری گفت: در حالی که شهرداری به افراد ضعیف جامعه اجازه برداشتن حتی یک آجر را نیز بدون پروانه نمی‌دهد چرا در برخورد با متخلفان بانفوذ ضعیف عمل می‌کند؟.

وی در ادامه به کاهش نرخ عوارض شهرداری در سال 91 اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته مبلغ دریافتی عوارض شهرداری بجنورد در برخی موارد حتی از شهرهای کلانی چون مشهد و تهران نیز بالاتر بود.

لنگری تصریح کرد: بر اساس تغییرات صورت گرفته در سال جاری 60 مورد از آیتم‌های دریافت عوارض شهرداری بجنورد اصلاح شده و در مجموع میزان عوارض دریافتی از مردم کاهش چشمگیری داشته است.

وی در مورد بودجه مصوب شهرداری بجنورد در سال 91 اظهار داشت: بودجه کل شهرداری بجنورد به انضمام سازمان‌های تابعه آن در سال جاری 658 میلیارد و 300 میلیون ریال است.

رییس شورای اسلامی بجنورد افزود: این میزان به نسبت سال گذشته 60 میلیارد ریال افزایش داشته است.