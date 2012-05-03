تقدیر فرماندار اسلام آباد از فعالیتهای تبلیغات اسلامی شهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله بابلی فرماندار اسلام آبادغرب در جلسه شورای اداری با تقدیر و تشکر از فعالیتهای اداره تبلیغات اسلامی و با اشاره به اینکه یکی از وظایف اداره تبلیغات اسلامی نظارت بر عملکرد هیئت های مذهبی است ، گفت: بحمدالله این نظارت و ساماندهی درهیئت های مذهبی مخصوصا در ایام سوگواری و عزاداری ائمه معصوم (ع) از سوی اداره تبلیغات اسلامی قابل مشاهده است.
وی در پایان تصریح کرد: آیین معنوی سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) در مکان و زمانهای مختلف بخصوص حضور هیئت های عزاداری در خیابانها شهر و تجمع در مسجد جامع و سخنرانی و روضه خوانی و بر پایی ایستگاه صلواتی که با حمایت و برنامه ریزی داره تبلیغات اسلامی صورت گرفته بود، جای تقدیر دارد.
حجت الاسلام مصیب خزایی کارشناس برنامه گفت: جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود"ارواحنا فداه " باشد که در او آمادگی و قابلیت باشد بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از بدی پاک و پیراسته کنند، چون زمینه ها آماده نبود.
خزایی افزود: ساده ترین راه برای رسیدن به این هدف" ایجاد زمینه ظهور" این است که از آنچه که امام زمان (عج) کراهت دارد، دوری و اجتناب کنیم دلیل ما بر این مطلب توقیعی است که از خود حضرت (علیه السلام) رسیده است که چنین است: " فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا ممّا نکرهه و لانوثره منهم " پس محبوس نکرد ما را از دوستان مگر خبرهای ناگواری که از ناحیه آنها به ما می رسد که ناخوشایند است در حالی که ما آن کارهای را از ایشان نخواسته ایم.
کرمی افزود: تیراندازی، شنا و اسب سواری از جمله مواردی است که مورد سفارش پیامبر گرامی اسلام (ص) است و جوانان و نوجوانان ما همواره با این نوع مسائل که از ضروریات روز دنیای اسلام است باید در یادگیری از آن بیشترهمت بگمارند.
وی در پایان تصریح کرد: آموزش نظامی و فنون رزمی را باید در حد توان بیاموزیم تا در مواقع لزوم در مقابل تجاوز دشمنانمان از کیان و خاک و میهن و هم چنین آرمانهای امام راحل(ره)،شهدا و رهبری دفاع کنیم.
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