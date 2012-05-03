تقدیر فرماندار اسلام آباد از فعالیتهای تبلیغات اسلامی شهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله بابلی فرماندار اسلام آبادغرب در جلسه شورای اداری با تقدیر و تشکر از فعالیتهای اداره تبلیغات اسلامی و با اشاره به اینکه یکی از وظایف اداره تبلیغات اسلامی نظارت بر عملکرد هیئت های مذهبی است ، گفت: بحمدالله این نظارت و ساماندهی درهیئت های مذهبی مخصوصا در ایام سوگواری و عزاداری ائمه معصوم (ع) از سوی اداره تبلیغات اسلامی قابل مشاهده است.

وی در پایان تصریح کرد: آیین معنوی سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) در مکان و زمانهای مختلف بخصوص حضور هیئت های عزاداری در خیابانها شهر و تجمع در مسجد جامع و سخنرانی و روضه خوانی و بر پایی ایستگاه صلواتی که با حمایت و برنامه ریزی داره تبلیغات اسلامی صورت گرفته بود، جای تقدیر دارد.

برنامه ها و فعالیتهای کانون مداحان کنگاور تشریح شد

حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد رئیس داره تبلیغات اسلامی کنگاور گفت: امیدواریم با همکاری وهمفکری کانون مداحان گام های مؤثری دراین زمینه برداریم.

در این دیدار بهزاد ارجمندی دبیر کانون مداحان کنگاور ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این کانون، از توزیع 273 جلد کتاب در زمینه شعر، مقتل و آموزش مداحی در بین مداحان، پخش سی دی ویژه ایام فاطمیه، تشکیل مجمع الذاکرین و دعوت از اساتید شهرستان و دیگر شهرها به منظور آموزش مداحان همراه با تبلیغات در سطح شهر نام برد.

برگزاری گفتمان دینی با موضوع انتظار و مهدویت در کنگاور



حجت الاسلام مصیب خزایی کارشناس برنامه گفت: جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود"ارواحنا فداه " باشد که در او آمادگی و قابلیت باشد بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و نتوانستند دنیا را از بدی پاک و پیراسته کنند، چون زمینه ها آماده نبود.



خزایی افزود: ساده ترین راه برای رسیدن به این هدف" ایجاد زمینه ظهور" این است که از آنچه که امام زمان (عج) کراهت دارد، دوری و اجتناب کنیم دلیل ما بر این مطلب توقیعی است که از خود حضرت (علیه السلام) رسیده است که چنین است: " فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا ممّا نکرهه و لانوثره منهم " پس محبوس نکرد ما را از دوستان مگر خبرهای ناگواری که از ناحیه آنها به ما می رسد که ناخوشایند است در حالی که ما آن کارهای را از ایشان نخواسته ایم.



گفتمان دینی نماز در قصرشیرین برگزار شد

حجت الاسلام علی ملکی امام جمعه وکارشناس برنامه دراین مراسم در سخنانی با اشاره به آیات و روایات به اهمیت نماز در هدایت مؤمنین پرداخت.

وی در پایان افزود: نماز روح انسان را صیقل می دهد و مهمترین اثر آن دوری از گناه و منکرات است.

برگزار دوره آموزش دفاعی با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی جوانرود

حجت الاسلام مختار کرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی جوانرود گفت: در آیین اسلام و سنت پیامبر اکرم(ص) همواره به آموزش نظامی و دفاع از سرزمین اسلامی سفارش و توصیه شده است و ما به عنوان مسلمان باید به این آموزه ها توجه ویژه داشته باشیم.



کرمی افزود: تیراندازی، شنا و اسب سواری از جمله مواردی است که مورد سفارش پیامبر گرامی اسلام (ص) است و جوانان و نوجوانان ما همواره با این نوع مسائل که از ضروریات روز دنیای اسلام است باید در یادگیری از آن بیشترهمت بگمارند.



وی در پایان تصریح کرد: آموزش نظامی و فنون رزمی را باید در حد توان بیاموزیم تا در مواقع لزوم در مقابل تجاوز دشمنانمان از کیان و خاک و میهن و هم چنین آرمانهای امام راحل(ره)،شهدا و رهبری دفاع کنیم.