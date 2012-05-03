حربه جدید منافقین برای بقا در عراق/ ادعای مالکیت نیروگاه های برق دیاله

گروهک تروریستی منافقین همواره طی سال های حضور خود در عراق از شگردها و روش های مختلف برای بقا در این کشور استفاده کرده است.

منافقین که شمارش معکوس آنها برای اخراج از عراق آغاز شده است این بار حربه جدیدی را برای کارشکنی در مسیر اخراج خود از عراق به کار گرفته اند.

دولت عراق از 17 فوریه تا 16 آوریل حدود هزار 600 نفر از مجموع 3 هزار و 400 عضو منافقین را از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی در بغداد منتقل کرده است در حالی که بقیه اعضای این اردوگاه از ترک اردوگاه اشرف سرباز زده اند.

انتقال به پایگاه لیبرتی به عنوان مقدمه ای برای اخراج کامل منافقین از عراق محسوب می شود تا پس از آن کمیساریای سازمان ملل متحد در امور آوارگان عملیات معرفی این افراد به عنوان آوارگان را آغاز کند تا از این طریق زمینه اسکان آنها در خارج عراق فراهم شود.

گروهک تروریستی منافقین اخیرا با انتشار بیانیه ای خواستار تحویل اموال منقول و به غارت برده از مردم عراق واقع در اردوگاه اشرف شده است.

منافقین همچنین دارایی های غیر منقول موجود در پایگاه تروریستی اشرف را بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار برآورد کرده و خواستار دریافت این مبلغ از دولت عراق شده است.

به گزارش خبرگزاری براثا، "عدنان الشحمانی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در یک کنفرانس خبری از دولت عراق خواست که به خواسته گروهک تروریستی منافقین مبنی بر دریافت غرامت 500 میلیون دلاری از مسئولان عراق توجهی نشان ندهد.

وی در ادامه گفت: این اموال متعلق به ملت عراق است که رژیم صدام 30 سال پیش آنها را در اختیار منافقین قرار داده بود.

به گفته این نماینده عراقی، گروهک تروریستی منافقین در طول مدت اقامت خود در عراق یک سازمان تروریستی محسوب می شوند و این یعنی اینکه هیچ کشوری در دنیا آنها را نمی پذیرد و بنابراین پرونده این گروهک باید بسته شود و پرداخت غرامت به آنها نیز لزومی نخواهد داشت.

در همین راستا دفتر حقوق بشر استان دیاله نیز هفته گذشته اعلام کرده بود شماری از ساکنان اردوگاه اشرف با انتقال خود به پایگاه لیبرتی بغداد مخالفت کرده اند چرا که به ادعای آنها دولت عراق برای انتقال منافقین شروط غیرقابل اجرایی را وضع کرده است.

سرکردگان گروهک تروریستی منافقین ادعا کرده اند دولت عراق مانع از انتقال دارایی ها و املاک غیرمنقول آنها به بغداد شده است و در این رابطه تفاهم نامه بغداد و سازمان ملل درباره اردوگاه اشرف را اجرا نکرده است.

منافقین ادعا می کنند دولت عراق قصد دارد 500 میلیون دلار اموال منقول و غیر منقول آنها را به نفع خود مصادره کند.منافقین همچنین در تلاش برای بقای خود در عراق مدعی شده اند اداره برق استان دیاله سعی دارد بر 4 نیروگاه تولید برق این استان که با هزینه گروهک منافقین احداث شده است سیطره پیدا کند.

چنین ادعاهایی در حالی مطرح می شود که دارایی های این گروهک تروریستی توسط رژیم دیکتاتوری صدام و با غصب اموال ساکنان دیاله و اطراف آن در اختیار منافقین قرار گرفته است.

به نظر می رسد منافقین با طرح چنین ادعاهایی تلاش می کنند با اصرار بر عدم ترک اردوگاه اشرف دولت عراق را به اعمال زور و خشونت علیه خود تحریک کنند تا از این طریق اولا زمان اخراج خود از عراق را به تعویق بیندازند و از سوی دیگر با مظلوم نمایی بر تاریخ پر از جنایات خود علیه ملت عراق و ایران سرپوش بگذارند.