به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر اوحدی معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: در این نمایشگاه علاوه برعرضه مجله های مجمع تقریب، نمونه ترجمه برخی از کتابها به زبان انگلیسی، ترکی استانبولی و زبان های دیگر در غرفه مجمع تقریب مذاهب اسلامی عرضه خواهد شد.

معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسلامی در ادامه به کتاب هایی که برای نخستین بار در نمایشگاه به نمایش درآمده اشاره کرد و گفت: کتاب هایی متناسب با شرایط فعلی جهان اسلام در نمایشگاه عرضه می گردند که از آن جمله می توان به کتاب های "حول الصحوة الاسلامیة"(پیرامون بیداری اسلامی)، "الامة الاسلامیة؛ التحدیات، الخطط الاستراتیجیة"(امت اسلامی، چالشها، راهبردها) که هم به زبان عربی است و هم به زبان فارسی منتشر شده است.

وی افزود: کتاب "اهل بیت در مصر" و "الاسالیب الفکریة و العملیة لتحقیق التقریب بین المذاهب الاسلامیة"(راهکارهای اندیشه ای و کاربردی تحقق تقریب مذاهب اسلامی) از دیگر کتابهای عرضه شده مجمع در نمایشگاه کتاب به شمار می رود.

حجت الاسلام اوحدی یادآور شد: همچنین کتب "انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)"، "الحوار مع الذات و الآخر"که این کتاب قبلا منتشر شده بود اما چاپ جدید آن با اضافات بسیار زیاد مجددا در نمایشگاه عرضه می شود که به مسئله گفتگو از نظر اسلام می پردازد.

کتاب "مرجع مجدد؛ امام حکیم" در رابطه با آیت الله العظمی سید محسن حکیم از طلایه داران مبارزه با بعثی ها در عراق می باشد که زندگینامه وی و مبارزات ایشان را در برمی گیرد و کتاب "فقه المقاومة؛ دراسة المقارنة" از دیگر عناوینی است که در نمایشگاه امسال به علاقمندان ارائه خواهد شد؛.

وی در ادامه تصریح کرد: مجلات مجمع نیز به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و.. عرضه شده است ولی با توجه به این که رویکرد مجلات ما در سال گذشته بیشتر حول محور بیداری اسلامی، چالشهای فرارو و مسائلی از این دست بود لذا مورد استقبال و استفاده علاقمندان قرار گرفته و بسیاری از اندیشمندان و دست اندرکاران رویارویی با جهان غرب و مقابله با دشمنان اسلام هستند که از این مجلات و محتوای مقالات آن بهره مند خواهند شد.

معاون فرهنگی مجمع تقریب در ادامه از مشارکت مجمع در بخش بیداری اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به حضورمان در کنفرانس های داخلی و بین المللی با موضوع بیداری اسلامی گزارشی در قالب جزوات و مقالات و کتاب هایی حول این موضوع ارسال شده است تا در این سالن به معرض نمایش قرار گیرد.

گفتنی است بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با پیام «ربع قرن جهاد فرهنگی»، از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.