1200 ناظر بر انتخابات گرگان و اق قلا نظارت می کنند

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ناظران در 303 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه شهرستان در روز انتخابات فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: تمامی ناظران آموزشهای لازم را فراگرفته اند و انشاء الله همانند 12 اسفند انتخابات پرشوری را خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: مردم منطقه نیز با حضور پرشور در انتخابات حماسه ای دیگر را در روز جمعه ثبت خواهند کرد.

به گزارش مهر، در مجموع 4500 نفر فرآیند انتخابات در گرگان و آق قلا را اجرا می کنند.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد.