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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

قندهاری در گفتگو با مهر:

1200 ناظر بر انتخابات گرگان و اق قلا نظارت می کنند

1200 ناظر بر انتخابات گرگان و اق قلا نظارت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت ستاد انتخابات گلستان گفت: هزار و 200 ناظر فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه گرگان و آق قلا را نظارت می کنند.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ناظران در 303 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه شهرستان در روز انتخابات فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: تمامی ناظران آموزشهای لازم را فراگرفته اند و انشاء الله همانند 12 اسفند انتخابات پرشوری را خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: مردم منطقه نیز با حضور پرشور در انتخابات حماسه ای دیگر را در روز جمعه ثبت خواهند کرد.

به گزارش مهر، در مجموع 4500 نفر فرآیند انتخابات در گرگان و آق قلا را اجرا می کنند.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد.

کد مطلب 1592305

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