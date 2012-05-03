25 طرح دانش بنیان به بانکهای یزد معرفی شد/ طرح شهاب در اولویت بنیاد نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب زارع پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: 120طرح دانش بنیان در مجموعه نخبگان یزد شناسایی و گردآوری شد که 46 طرح در کارگروه های بنیاد مصوب شد و 47 طرح نیز اکنون در دست بررسی و 25 طرح به بانکهای یزد معرفی شده و دو طرح نیز طی روزهای آینده تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

وی با انتقاد از اینکه پروسه اداری طی شده برای دریافت این تسهیلات بسیار طولانی است، افزود: با این وجود استان یزد در زمینه ارائه تسهیلات به طرح‌ های دانش بنیاد از استان های پیشرو کشور به شمار می رود.

زارع عنوان کرد: با توجه به طرح های دانش بنیان در دست بررسی، پیش بینی می شود امسال به 200 طرح دانش بنیان تسهیلات بدهیم.

وی یادآور شد: بنیاد نخبگان استان یزد مجوز پرداخت 600 میلیون تومان تسهیلات در سال جاری به طرح های دانش بنیان در استان یزد را دارد.

لزوم ورود بخش خصوصی برای تجاری سازی ایده ها

زارع با اشاره به اینکه بسیاری از استعدادها و ایده ها به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی و عدم توانایی دولت در حمایت از همه آنها هدر می رود، تاکید کرد: بسیاری از ایده ها می تواند در زمینه انرژی در استان یزد انقلابی عظیم ایجاد کند اما متاسفانه سرمایه گذاران به این بخش ورود نمی کنند.

وی همچنین از ایجاد کانون کارآفرینان در استان یزد خبر داد و افزود: دبیر این کانون، رئیس بنیاد نخبگان است و زمین حضور نخبگان در این کانون نیز فراهم شده است.

صاحبان ایده های نیمه کاره در مرحله تولید آزمایشگاهی به کانون کارآفرینان یزد مراجعه کنند

زارع با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و همکاری با مراکز تحقیقاتی، ستادهای فناوری، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور گفت: دانشگاهیان و افراد مخترع و مبتکری که ایده، ابتکار و اختراع آنها در مرحله تولید آزمایشگاهی مانده است، به کانون کارآفرینان مراجعه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروه های تخصصی متناسب با مسائل و ظرفیت های منطقه در سال جاری در شهرستان های استان یزد خبر داد و یادآور شد: به عنوان نمونه در شهرستان بهاباد کارگروه داروهای گیاهی تشکیل می شود.

زارع همچنین از جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی استان یزد خبر داد و افزود: این مهم امسال در اهداف و برنامه های بنیاد نخبگان است و به طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.