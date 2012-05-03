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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

به همت پیام نور/

همایش تخصصی زبان انگلیسی سنندج برگزار شد

همایش تخصصی زبان انگلیسی سنندج برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: اولین همایش تخصصی زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در تببین سه شاخه ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان و زبانشناسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه این مراسم با حضور دانشجویان زبان انگلیسی و اساتید این رشته در تبیین جایگاه و نقش متون زبان انگلیسی با همین زبان در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.

مدیرگروه رشته زبان انگلیسی پیام نور سنندج در این مراسم اظهار داشت: زبان انگلیسی زبان رایج و بین المللی بین تمامی کشورها است و لزوم یادگیری در امری ضروری است .

پرستو صلواتی با بیان اینکه زبان انگلیسی دارای واژه های گسترده است، افزود: زبان و فرهنگ دو مقوله از هم جدا نشدنی و مرتبط با هم هستند که در جوامع مختلف و در بین افراد به دلیل عمیق بودن ابعاد آن رسوخ کرده است.

وی با بیان اینکه آشنایی با زبان انگلیسی درک فرهنگ های ملل مختلف را آسان می کند، گفت: برگزاری همایشی های تخصصی به زبان انگلیسی در بین دانشجویان درک و سطح علمی آنها از زبان انگلیسی را افزایش می دهد. 

در ادامه این مراسم در مورد این رشته، سوال و نظرسنجی به صورت انگلیسی از دانشجویان به عمل آمد و یکی دیگر از اساتید این مرکز دانشگاهی در مورد جایگاه زبان انگلیسی در عصر حاضر سخنرانی کرد.


 

کد مطلب 1592334

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