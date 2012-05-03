به گزارش خبرنگار مهر، تعداد اعضا بانوان فعال فرهیخته در عرصه حوزه دینی و فرهنگی شهرستان سقز به شش نفر افزایش یافت.

هر ماه یک جلسه با حضور این اعضا پیرامون مسائل فرهنگی و قرآنی تشکیل و هر سه ماه یکبار در استان جلسات برگزار می شود.

کتاب هجوم خاموش یک و دو در کردستان منتشر شد



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از انتشار کتاب هجوم خاموش یک و دو با موضوع آسیب شناسی نسل جوان با عنوان اینترنت و ماهواره و مواد مخدر و قرص های اکستازی هر کدام در سه هزار نسخه به همت این اداره کل خبر داد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری بیان کرد: در این دو اثر مطالبی در خصوص اکستازی، اثرات جانبی مصرف اکستازی، قدرت تخریب اکستازی، اکس پارتی، سیگار و اعتیاد به مواد مخدر و عوامل موثر در اعتیاد، اینترنت و پیامدهای چت، عوارض جسمانی اعتیاد به اینترنت، بررسی انگیزه های چت در جوانان ایرانی و روانشناسی چت کردن و کاربران چت روم ها توسط نویسنده مورد توجه قرار گرفته است.

ثبت 467 هیئت مذهبی جدید در کردستان



رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان از ثبت 467 هیئت مذهبی در این استان خبر داد.

علی خزایی با بیان این خبر اظهارداشت: از این تعداد هیئت ثبت شده در استان 9 هیئت قرآنی ویژه اهل تسنن نیز ثبت شده اند که برادران و خواهران اهل تسنن در آن فعالیت دارند و در ایام مختلف سال به اجرای برنامه می پردازند.

وی با اشاره به اینکه در ایام فاطمیه امسال هیئت های مذهبی فعالیت چشمگیری داشتند، گفت: در این هیئت ها تعداد زیادی از جوانان کردستانی نیز شرکت کردند و با وجود حمایت های مادی و معنوی اداره کل تبلیغات اسلامی فعالیت این هئیت ها در جذب و مشارکت بیش از بیش مردم در برنامه های ملی و مذهبی فعالیت های خوبی داشته اند.