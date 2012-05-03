مبارزه قاطع با مواد مخدر / جلوگیری از فعالیت کمپهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در سال جاری روز پنجشنبه با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان و سایر اعضا در دادگستری برگزار شد.



اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به اهداف تشکیل کمیته قضایی اظهار داشت: بررسی تنها امور حقوقی در تشکیل این کمیته هدف نبوده بلکه در کنار رسیدگی حقوقی، آسیب شناسی و بررسی میزان حداکثر و حداقل فعالیت تولید کنندگان، نگهدارندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر مد نظر است تا بتوان راه حل مناسبی برای رفع معضل مواد مخدر پیدا کرد.



وی تشکیل جلسات مشترک توسط این کمیته را بسیار موثر دانست و افزود: پس از مشخص کردن اولویت بندی جامعه هدف و مشکلات موجود برگزاری جلسات مشترک بسیار ضروری بوده چرا که اثرگذاری تلاشها را بیشتر می کند.



دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: چنانچه تلاش مشترکی در زمینه مبارزه با مواد مخدر از سوی دستگاههای مرتبط با این امر صورت نگیرد معضل اعتیاد همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود و با همه تلاش های پر هزینه هم نمی توانیم در مبارزه با مواد مخدر ادعا کنیم که به موفقیت رسیده ایم اما در صورت مشارکت ارگانها و نهادهای ذیربط نتیجه مطلوب در این زمینه بدست خواهد آمد.



این مسئول یادآور شد: هدف از مبارزه و مقابله با مواد مخدر نجات جامعه از بحران است و چنانچه این هدف محقق نشود نشان دهنده آن است که آسیب شناسی عمیق و جامعی در این خصوص صورت نگرفته است بنابراین باید ضمن آسیب شناسی با انجام کار شاخص و بنیادی نگرانی خانواده ها را در زمینه مواد مخدر رفع کنیم.



صادقی نیارکی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از پرونده های خانوادگی ریشه در معضل اعتیاد و مواد مخدر دارد گفت: این امر هشداردهنده است چرا که از هم گسیختن بنیان خانواده معضلات و تبعات جبران ناپذیر بیشتری را به دنبال خواهد داشت زیرا پدیده مواد مخدر و بحرانهای خانواده زنجیروار به هم متصل هستند که بدون رفع یکی نمی توان مشکل بعدی را برطرف کرد.



همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ضمن اشاره به فعالیت مراکز درمان اعتیاد اظهارداشت: در خصوص اعتیاد به مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه بسیار تاثیرگذار خواهد بود بر این اساس باید نظارت کافی بر تاسیس مراکز درمان و نگهداری معتادان که رو به افزایش است صورت گیرد.



مهدی فیروز رنجبر تصریح کرد: به لحاظ اینکه در زمینه درمان اقدامات جدی و کافی صورت نگرفته مراکز درمانی غیرمجاز فعالیت گسترده ای آغاز کرده اند که برخی اوقات مشکلاتی را نیز موجب می شود.



وی افزود: باید جلوی فعالیت کمپ های غیرمجاز به لحاظ برخی افعال مجرمانه و استفاده از روشهای غیرعلمی ترک مواد مخدر گرفته شده و از سوی دیگر مراجع ذی صلاح بر کمپهای مجاز مشخص نظارت کافی داشته باشند.