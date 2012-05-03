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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

مرکز آموزش کشاورزی شهید سرداری در 9 رشته دانشجو می پذیرد

مرکز آموزش کشاورزی شهید سرداری در 9 رشته دانشجو می پذیرد

تبریز - خبرگزاری مهر : مجتمع آموزش علمی – کاربردی شهید سرداری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی زیر نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی، از طریق آزمون سراسری برای دوره های جدید در مقاطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر محمدزاده مقدم رئیس مرکز آموزش شهید سرداری سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل آن مرکز با اعلام این مطلب گفت : این رشته ها که در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و از بین داوطلبان شاغل و آزاد برای تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 92-91 هستند شامل  انتقال آب ، آبخیزداری، پرورش زنبور عسل، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر، پرورش طیور، شیر و فراورده های لبنی، تولید وپرورش گل و گیاهان زینتی، مرتعداری و ساخت وتولید ماشینهای زراعی و باغی می باشند.

محمدزاده مقدم با بیان اینکه مجتمع آموزش شهیدسرداری ، از سال 75 لغایت 89 ، بالغ بر1700 فارغ التحصیل در رشته های کاردانی و کارشناسی داشته است افزود: هم اکنون بیش از500 دانشجو در این مرکز در 9 رشته کاردانی و 6 رشته کارشناسی مشغول به تحصیل هستند .
 
علاقمندان می تواننداز طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام از مورخ 14/2/91 لغایت 20/2/91 اقدام کنند.
کد مطلب 1592371

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    نظرات

    • مهدی حاجی پور معروفی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام وقت بخیر بنده مهدی حاجی پور معروفی کارشناس گیاهان دارویی هستم میخواهم در خود اظهاری گیاهان دارویی شرکت کنم لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون

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