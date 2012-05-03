مرکز آموزش کشاورزی شهید سرداری در 9 رشته دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر محمدزاده مقدم رئیس مرکز آموزش شهید سرداری سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل آن مرکز با اعلام این مطلب گفت : این رشته ها که در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و از بین داوطلبان شاغل و آزاد برای تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 92-91 هستند شامل انتقال آب ، آبخیزداری، پرورش زنبور عسل، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر، پرورش طیور، شیر و فراورده های لبنی، تولید وپرورش گل و گیاهان زینتی، مرتعداری و ساخت وتولید ماشینهای زراعی و باغی می باشند.

محمدزاده مقدم با بیان اینکه مجتمع آموزش شهیدسرداری ، از سال 75 لغایت 89 ، بالغ بر1700 فارغ التحصیل در رشته های کاردانی و کارشناسی داشته است افزود: هم اکنون بیش از500 دانشجو در این مرکز در 9 رشته کاردانی و 6 رشته کارشناسی مشغول به تحصیل هستند .