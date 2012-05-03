نادر قدیانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: من اگر بخواهم بی‌پرده صحبت کنم، باید بگویم که 25 سال پس از برپایی نمایشگاه کتاب و 30 سال پس از انقلاب اسلامی مردم رشد فرهنگی زیادی کرده‌اند و این رشد را هم در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند اما متاسفانه مسئولان نتوانسته‌اند همپای این رشد مردمی رشد و حرکت کنند و نتیجه بارز آن هم برگزاری نمایشگاه در وضعیت فعلی است.

وی افزود: مصلی محل مقدسی است. تلاش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای برپایی نمایشگاه در آن ستودنی است، اما این شایسته نظام و کشور ما نیست که هنوز مکان ثابتی برای برگزاری نمایشگاه نداریم و نیمی از آن باید زیر چادر برگزار شود.

قدیانی افزود: شایسته نیست که ناشران برای حضور در بخش کودک و نوجوان مجبور به پیش‌بینی وضع آب و هوا شوند و دست و دلشان دائم بلرزد و یا مثلاً ناشرکودک و نوجوان برای داشتن کارتخوان با وجود اینکه هزینه هم پرداخت کرده است، معطل شود و شرمنده مخاطبش شود.

وی ادامه داد: باید از آنچه که هست سپاسگزاری کرد، اما هنوز این تفکر که از الان برای نمایشگاه کتاب در پنج سال بعد برنامه‌ریزی کنیم در میان مدیران ما به وجود نیامده است و میلی برای دیدن فردا وجود ندارد و ناشران هم چاره ای ندارند جز اینکه با امکانات کنار بیایند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به سئوال مهر درباره اینکه چرا پادرمیانی این اتحادیه برای حضور برخی ناشران در نمایشگاه نتوانست نتیجه لازم را بدهد، گفت: اتحادیه ناشران و کتابفروشان، یک اتحادیه مستقل تحت نظام صنفی کشور است، اما شغل نشر در ایران مجوزی دوگانه برای ایجاد نیاز دارد و این یعنی پادرمیانی ما هم به دلیل این دوگانگی شکلی دوسویه به خود می‌گیرد.

قدیانی ادامه داد: اتحادیه حداکثر تلاش خود را کرد و از قضا ناشرانی مثل ثالث و پیدایش به دلیل پادرمیانی ما در نمایشگاه امسال حاضر شدند، اما همین مجوز فعالیت دوگانه باعث می‌شود که در موارد متعددی اختیار عمل از دست اتحادیه نیز بیرون رود.

وی تاکید کرد: اتحادیه در شرایط فعلی هیئت مدیره‌ای قوی دارد که تصویب حذف مالیات کتابفروشان از ثمرات فعالیت آن است. اگر ما مجوز فعالیت ناشری را صادر کرده بودیم، خودمان هم برای فعالیتش تصمیم می‌گرفتیم، اما در این فضای دوگانه اختیار عمل ما هم بیش از این نیست.