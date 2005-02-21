" سندرا دي "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين بازيگر آمريكايي كه شهرتش را وام دار حضور در فيلم "بخشش" محصول سال 1959 است، دركاليفرنيا درگذشت.

اين هنرپيشه كه از بيماري كليوي رنج مي برد، چهار سال آخر عمر را به مدد دياليز گذراند و در سن 62 سالگي درگذشت. او كه با نام "الكساندرا زوك" درنيوجرسي به دنيا آمد، خط مشي هنريش را درسن 12 سالگي با ايفاي نقش كاراكترهاي نوجوان دردهه 50و60 آغازكرد، اما درحقيقت ازدواج وي با "بابي دارين"، خواننده محبوب بود كه وي را در مركز توجه قرارداد. از ديگر فيلمهاي "دي" مي توان به آثاري چون "تامي حقيقت را به من بگو" و"سالهاي بي قراري" اشاره كرد.