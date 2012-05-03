به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات یکی از مهمترین عرصه‌ های مشارکت مردمی ‌در صحنه های تصمیم سازی سیاسی و اجتماعی در یک جامعه است.

در این میان انتخابات مجبس شورای اسلامی از برجستگی‌ های خاصی برخوردار است که بسیار شایسته دقت و تأمل بوده و تصمیم جمع کثیری برای شرکت در این انتخابات دارای اهمیت بالایی است .

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بافق همزمان با سراسر کشور در دوازدهم اسفند سال گذشته با حضور 95 درصدی مردم این شهرستان برگزار شد که هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی نتوانستد اکثریت آراء را کسب کنند و در نتیجه انتخابات در حوزه انتخاباتی مهریز، بافق، ابرکوه، بهاباد و خاتم به مرحله دوم کشیده شد .

حضور حماسی مردم شریف و بزرگوار شهرستان بافق در صحنه بزرگ انتخابات دور اول نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان دهنده شعور سیاسی و اجتماعی بالایی بود که با هوشیاری و بصیرت با پاسخ به دعوت مقتدایشان، رهبر بزرگوار انقلاب، مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان استکبار زدند .

بی شک این حضور نشان از پیوند همدلی و اتحاد و تجدید میثاق با آرمان ‌های والای انقلاب اسلامی به ویژه ادای احترام و ارادت به خون شهدای عزیزمان است .

مرحله دوم انتخابات مجلس در بافق مکانیزه است

معاون فرماندار بافق بااشاره به پیشرفت های خارق العاده تکنولوژیکی طی دهه های اخیر در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربرد آنها در زمینه های مختلف از جمله برپایی نظرسنجی ها و برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک، مکانیزه بودن مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان بافق را تجربه بسیار خوبی دانست .

علیرضا صمدی با تاکید بر آموزش این شیوه افزود: همه عوامل اجرایی و کاربران باید با آموزش و برنامه ‌ریزی صحیح برای اخذ رأی به صورت مکانیزه در تمام شعبه‌ های رأی شهرستان اقدام کنند .

صمدی بر ضرورت آموزش ‌های لازم به شهروندان بافقی برای آشنایی با انجام امور مربوط به نحوه رأی‌ گیری و مراحل رأی‌ گیری به شیوه مکانیزه تأکید کرد .

تمهیدات لازم برای انتخابات مرحله دوم در بافق در نظر گرفته شده است

فرماندار بافق نیز گفت: با توجه به اینکه انتخابات مرحله دوم در شهرستان بافق به صورت مکانیزه (رایانه ای) برگزار می شود، کاربران شعب اخذ رای با حضور در کارگاه های آموزشی مربوطه با روش های انتخابات رایانه ای آشنایی پیدا کرده اند و آمادگی کامل برای برگزاری رایانه ای دومین مرحله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بافق وجود دارد .

حسین ندافیان افزود: 24نفر از کارشناسان کامپیوتر کار پشتیبانی فنی انتخابات را انجام می‌دهند، آموزش مردم در مکان‌های مختلف که حضور بیشتری دارند، انجام گرفته است .

وی تصریح کرد: 34 صندوق کار جمع آوری آرای مردم شهرستان بافق را در روز جمعه 15 اردیبهشت برعهده دارند . از این تعداد صندوق اخذ رای 9 شعبه در روستاها و بقیه در حوزه شهری بافق فعال هستند .

فرماندار بافق اضافه کرد: از مجموع شعب اخذ رای شهری و روستایی، هفت شعبه در روستا و یک شعبه در شهر به صورت سیار رای مردم را جمع آوری می کنند .

وی همچنین افزود: در روز 15 اردیبهشت بیش از 750 نفر عوامل اجرایی، حفاظت و پشتیبانی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همکاری دارند .

در راستای آمادگی ناظران و سرناظران هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان بافق بیش از 10 دوره آموزشی برگزار شده است.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان بافق گفت: در انتخابات 15 اردیبهشت امسال 42 بازرس، سر بازرس و اعضای هیئت های بازرسی برای صیانت از آرای مردم بافق به عنوان بازرس فعالیت خواهند کرد .

محمدعلی صمیمی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای اعضای هیئت های بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: کلاس های آموزشی انجام مکانیزه انتخابات برای اعضای هیئت بازرسی شهرستان نیز برگزار شده است .

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در هیئت بازرسی انتخابات شهرستان گفت: بافق برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند آمادگی کامل دارد .

صمصامی اظهار امیدواری کرد: با حضور پرشور و آگاهانه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی دشمن شکن در ایران اسلامی برگزار شود .

اعضای هیئت‌ های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمینه چگونگی آموزش عوامل و شهروندان بافقی با نحوه چگونگی اخذ رأی به صورت مکانیزه در شعبه ‌های اخذ رأی در شهرستان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای انجام این امر مهم برنامه‌ریزی کردند .

مردم با حضور در دور دوم انتخابات مشت محکمی به دشمنان خواهند زد

حامد تشکری مدرس دانشگاه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اهمیت حضور مردم گفت: شهروندان فرهیخته و آگاه بافقی به دفعات ثابت کرده‌ اند که مدافع انقلاب و نظام هستند و در این دوره از انتخابات نیز به‌ خاطر پاسخ به تهدیدات دشمنان، حضوری پرشورتر دارند .

وی افزود: انتخابات در واقع اراده شهروندان برای ایجاد نهادهای سیاسی و مدنی است که طی آن متصدیان و متولیان امور از سوی مردم گزینش و انتخاب می شوند .

تشکری انتخابات مجلس نهم را فرصتی دیگر برای استحکام نظام اسلامی و نمونه بارز از مردم سالاری دینی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود برشمرد .

داود حسینی دانشجوی رشته کامپیوتر نیز در این رابطه گفت: مردم بافق قطعا مانند دور اول انتخابات در این مرحله نقش برجسته خود را نشان خواهند داد .

وی افزود: انتخابات تنها وسیله ایست که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد، انتخابات تعبیر دیگری نیز دارد و اعتماد به خرد جمعی و باور به آن است .

حسینی افزود: در شرایط حساس کنونی، مردم باید با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، بیش از گذشته وحدت و تعامل خود را به رخ جهانیان بکشند .

مردم شهرستان بافق در مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 22 هزار و 800 برگه رأی را در صندوق‌های اخذ رأی ریختند و حضور بی‌سابقه‌ ای رقم زدند .

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بافق هم‌زمان با سراسر کشور در دوازدهم اسفند سال گذشته با حضور 95 درصدی مردم این شهرستان برگزار شد که هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی نتوانستد اکثریت آرا را کسب کنند و در نتیجه انتخابات در حوزه انتخاباتی مهریز، بافق، ابرکوه، بهاباد و خاتم به مرحله دوم کشیده شد .

در دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، کاظم فرهمند و حجت‌الاسلام دخیل‌عباس زارع‌زاده با یکدیگر برای کسب یک کرسی در مجلس نهم رقابت خواهند کرد .

از بین 33 حوزه انتخابیه مرحله دوم در کشور، انتخابات در هفت حوزه انتخابیه به صورت کاملا رایانه ای برگزار می شود که حوزه انتخابیه مهریز، بهاباد، بافق، ابرکوه و خاتم در استان یزد یکی از این هفت حوزه است .

مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریز روز جمعه 15 اردیبهشت 1390 در 182 شعبه در استان برگزار می شود .

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گزارش: محمدعلی عبداللهی