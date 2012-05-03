حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکایت برخی از ناشران درباره کمبود و نیز فعال نبودن برخی از دستگاه‌های کارتخوان در نمایشگاه گفت: امسال با توجه به تغییر و ارتقاء سیستم دستگاه‌های کارتخوان در نمایشگاه در بخش‌های مختلف گاهی اختلالاتی دیده شد که به سرعت در حال رفع شدن است.

وی افزود: در بخش کودک و نوجوان، برخی از ناشران تعداد قابل توجهی دستگاه تقاضا کرده‌اند که از سقف درنظر گرفته شده برای آنها بیشتر است، ولی این موضوع امروز در حال پیگیری است که تعداد مورد نیاز با توجه به امکانات موجود به آنها تحویل داده شود.

صفری تاکید کرد: مساله اصلی بر سر تعداد دستگاه‌هایی است که ناشران از ما درخواست کرده‌اند. ما برای ارائه این دستگاه‌ها البته حد و مرز غیرقابل تغییر قائل نشده‌ایم، اما بر اساس متراژ غرفه‌ها این دستگاه‌ها را توزیع و نواقص را برطرف خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اینترنت نمایشگاه نیز گفت: مجری اینترنت نمایشگاه امسال شرکت مبین نت است که بر اساس تفاهمنامه ارائه شده و قرار بر این بوده که ابتدا بخش‌های اداری و ستادی و سپس غرفه‌ها را پوشش دهیم که در این میان کار بخش‌های اداری و ستادی انجام شده است و برای غرفه‌ها نیز در حال انجام است.

به گفته صفری، صاحبان غرفه‌ها برای دریافت خدمات اینترنت باید به تشکل مرتبط با خود در نمایشگاه مراجعه کرده و درخواست دریافت خدمات را ارائه کنند تا شرایط استفاده از اینترنت برای آنها فراهم شود.