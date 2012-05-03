رئیس جدید شورای شهر کلاله انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری جلسه شورای شهر کلاله و انتخابات سالیانه عبدالقادیر یموتی به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر کلاله منصوب شد.



عبدالقادیر یموتی بعد از ظهر پنجشنبه در این جلسه گفت: امروز شوراها دارای تجارب ارزشمند مدیریتی در زمینه اداره شهر هستند.



وی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر در زمینه های ترافیک، بودجه،عمران و خدمات شهری با همکاری رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی منشأ خیر و خدمات ارزشمندی در سطح شهرستان کلاله خواهند شد.



در این جلسه، از زحمات رئیس شورای اسلامی شهر سابق مشد قلی ارازی خواجه تقدیر و قدردانی شد.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.

