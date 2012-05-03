شهید مطهری استاد علم ارتباطات بود/ تشریح رمز ماندگاری استاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام دکتر محمد مطهری ظهر پنجشنبه درهمایش استانی راهیان مطهر که بمناسبت سی وسومین سالروز شهادت استاد مطهری در سالن شهدای البرز سپاه پاسداران استان برگزارشده بود؛ ضمن تشریح ویژگی های شخصیتی پدرش گفت: اکنون با گذشت بیش از سی و اندی سال شاهد حرکت های خودجوش و یادواره های استاد مطهری هستم و این امر حاکی از آن است که هرچه تاریخ ورق می خورد افراد متعددی در جای جای جهان به ضرورت سخنان ایشان پی می برند.

پدرم ظرایف را رعایت می کرد

وی ضمن مرور خاطرات پدرش رمز بقای او را ذکر کرد وگفت: برای موفقیت هر فرد عوامل معنوی و ظاهری مهم است؛ اما شهید مطهری بسیاری از ظرایف را رعایت می کرد و یکی از آنها شناخت مخاطب و نحوه ارتباط موثر با اقشار مختلف مخاطبان بود.

خالق" داستان راستان" استاد برقراری ارتباط با هر قشری اعم از کودک ونوجوان

دکتر محمد مطهری در این مراسم موضوع "مخاطب شناسی" استاد شهید مرتضی مطهری را محور اصلی سخنان خود قرار داد و گفت: ایشان در ارتباطات خود به انواع مخاطبان توجه داشتند؛ همان گونه که کتاب "داستان راستان " را ویژه کودک و نوجوان نگاشتند.

فرزند شهید مطهری گفت: استاد مطهری همواره دغدغه مخاطبانی را داشت که در آستانه ورطه سقوط بودند؛ بنابراین همواره در صجت های خود با این قشر سعی می کرد ضمن آگاه سازی آنها در مورد شبهاتی که با استاد مطرح می کردند آنها را از ورطه سقوط نجات دهد.

مخاطب را خوش گمان می پنداشت

وی افزود: استاد مطهری مخاطبان را خوش گمان و خود را بد گمان می پنداشت به نحوی که وقتی انحرافی در بحث جوانان پیش می آمد به جای ربط دادن آن به عوامل بیرونی و محیطی می گفت: " اگر آب زلال فراهم بود؛ جوانان به سراغ آب آلوده نمی رفتند"، این خوش گمانی به مخاطبان و بد گمانی به خود باعث می شد اشکال کار را در عدم اجرای صحیح مسئولیت خود ببیند.

مخاطب جدی گرفته می شد

دکتر مطهری گفت: پدرم در سخنرانی های خود مخاطبان را جدی می گرفت و از نظر آنها در سخنرانی های خود استفاده می کرد واین امر مشارکت مخاطبان و میزان تاثیرگذاری بالا را به همراه داشت.

استاد مطهری از اعتراف به ندانستن ابایی نداشت

فرزند شهید مطهری در ادامه سخنرانی خود پیرامون مخاطب شناسی شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: پدرم از اینکه در موضوعی اطلاع کافی نداشت و اعتراف به ندانستن آن ابایی نداشت؛ همچنان که به یاد دارم در دوران تحصیل وقتی سوالی از وی داشتم که جوابی برای آن نداشت می گفت: "نمی دانم"، هر چند می توانست پاسخ را به زمان نامعلمومی موکول کند؛ اما در همان لحظه می گفت: " پسرم نمی دانم."

شهامت در مقابل مخاطب

وی افزود: ایشان در برابر مخاطبان خود شهادمت داشتند همچنان که در برخی از محافل که انحرافاتی هم وجود داشت حاضر می شدند و از تاثیر امدادهای غیبی درزندگی بشر سخن می گفتند.

دکتر محمد مطهری در ادامه به شرایط اجتماعی کنونی جامعه اشاره کرد و گفت: در برهه کنونی بسیاری ناهنجاری های اجتماعی را از سوی افراد شاهد هستیم و هیچ انتقادی هم به این رفتارها نمی شود، استاد مطهری در زمان خود به راحتی مخاطب را انتقاد می کرد و ایرادات او را بر می شمرد تا در صدد رفع آنها برآید.

وی افزود: در جامعه اسلامی کنونی ما نیز ایراداتی وجود دارد که می توان با ارتباط صحیح با مخاطبان آنها را رفع کرد.

دکتر مطهری گفت : رمز ماندگاری پدرم در طول این سالها نحوه برقراری ارتباط صحیح وشایسته با مخاطبان بوده است و این ارتباط تا لحظات شهادت وی نیز با حضور در جلسات متعدد فکری ادامه داشت.

فرزند شهید مطهری در پایان این یادواره خاطراتی نحوه شهادت پدر و اصابت گلوله تیر از ناحیه لاله گوش و خروج آن از سمت پیشانی این شهید را مرور کرد که باعث حزن مدعوین این مراسم شد.

وی گفت: قاتل پدرم در حالی دست به این کار زده بود که هیچ شناختی از وی نداشت و زمانی که کتاب های استاد شهید مطهری را در زندان خواند آنقدر منقلب شده بود که می گفت: " باید مرا آتش بزنید"؛ اما ما او را بخشیدیم، بخشش در برابر خطا نیز یکی از درس هایی بود که معلم و استاد در زندگی خود سرلوحه فعالیت هایش قرار داده بود.