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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

آیت الله علم الهدی:

امام جمعه نسبت به موقعیت و جریان ها شناخت و معرفت داشته باشد

امام جمعه نسبت به موقعیت و جریان ها شناخت و معرفت داشته باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد با بیان اینکه امام جمعه متولی جوشش سیاسی و دینی در کشور است، گفت: امام جمعه باید جلوی التهاب ها را بگیرد و نسبت به موقعیت و جریان ها شناخت و معرفت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی، ظهر پنج شنبه در گردهمایی ائمه جمعه خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: اگر امام جمعه بتواند محیط خودش را شاداب و با نشاط نگه دارد در واقع به وظایف خود عمل کرده است.

وی با تاکید بر این مطلب که محیط جامعه نباید ساکت و یا با اضطراب و التهاب همراه باشد، بیان داشت: شادابی و نشاط سیاسی غیر از التهاب است چرا که زنده نگه داشتن نماز جمعه آغاز رویش و مانعی برای ریزش است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه التهاب سیاسی در محیط خوب نیست، گفت: امام جمعه باید جلوی التهاب ها را بگیرد و نسبت به موقعیت و جریان ها شناخت و معرفت داشته باشد.

وی با تاکید براین مطلب که امام جمعه باید ثبات سیاسی ایجاد کند، ادامه داد: برطرف سازی سکون سیاسی به این معناست که مردم نسبت به اسلام و نظام دغدغه داشته باشند و این توقع بایستی با جوشش و خروش دینی و سیاسی از سوی امام جمعه محقق شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید برنوگرایی و جوان گرایی تصریح کرد: امروز در نظام، ریشه های انقلاب در جوان ها نیست و اگر این ریشه ها حذف شوند، انقلاب در معرض آسیب قرار می گیرد چرا که عناصر و ارزش انقلاب به ریشه های آن بستگی دارد.

وی در ادامه با تاکید بر جذب جوانان به نمازجمعه گفت: تکرارمطالب و روش به عنوان یک آسیب در نمازهای جمعه مطرح است و پایین آمدن سطح کار سبب ریزش در نماز جمعه است.

امام جمعه مشهد با اشاره به ویژگی های امام جمعه کارآمد در مدیریت افکار تصریح کرد: از آنجا که امامان جمعه به عنوان رهبران دینی دراداره کشور دخیل هستند، از همین روی باید به عنوان پدر فرهنگی در مناطق خودشان حضور دائمی داشته باشند.

کد مطلب 1592437

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