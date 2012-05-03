160 هنرمند در جشنواره هنرهای تجسمی اردبیل رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز دهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان در مشگین شهر تصریح کرد: این جشنواره در 9 رشته برگزار و منتخبان جشنواره مستقیما به جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور که در کرگان برگزار خواهد شد، راه می یابند.

دهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان اردبیل از امروز به مدت دو روز در روستای "آلوج" از توابع مشگین شهر آغاز شده است. انتخاب این روستا به دلیل بافت خاص آن و همخوانی با جشنواره انتخاب شد.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در دو محیط کارگاهی و طبیعت آزاد افزود: برگزاری نمایشگاه نقاشی با بیش از 150 اثر از برنامه های جنبی دهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان است که در مجتمع فدک اردبیل برگزار می شود.

شرفی با بیان اینکه جوانان اردبیلی در رشته های مختلف هنرهای تجسمی در کشور دارای مقامهای متعدد هستند، یادآور شد: در سالهای گذشته هشت نفر از هنرمندان جوان استان به جشنواره کشوری اعزام شده بودند که از این تعداد دو نفر مقام اول کشوری را به خود اختصاص دادند که نشان از استعداد بالای هنرمندان این منطقه است.

وی با اشاره به حضور هنرمندان پیشکسوت استان در این جشنواره اضافه کرد: هنرمندان پیشکسوت هنرهای تجسمی استان به عنوان مهمانان ویژه در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان حضور یافته اند تا جوانان بتوانند از علم و تجربیات آنها بهره مند شوند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان هیئت داوری جشنواره را از هنرمندان استان اعلام کرد و متذکر شد: هنرمندان استان توانایی و پتانسیل لازم را برای داوری در این جشنواره را دارند بنابراین لزومی برای استفاده از داوران خارج از استان دیده نشد.

وی با بیان اینکه آثار هر رشته از هنرهای تجسمی را سه نفر داوری می کنند، از برگزاری اختتامیه این جشنواره در روز جمعه خبر داد و عنوان کرد: مراسم اختتامیه با حضور هنرمندان و مسئولان استانی و شهرستانی در روز 15 اردیبهشت در تالار اندیشه مشگین شهر برگزار می شود.

به گفته شرفی براساس آرا داوران از آثار برگزیده جشنواره تجلیل می شود.