آغاز احداث بزرگراه میاندوآب- شاهین دژ/ کمبود اعتبار عامل اصلی کندی جاده کشمش تپه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان زاده ظهر پنجشنبه در آیین آغاز احداث بزرگراه میاندوآب- شاهین دژ با بیان اینکه این طرح به طول 45 کیلومتر در جنوب آذربایجان غربی احداث می شود، افزود: عملیات تعریض این محور به طول 20 کیلومتر از طرفشاهین دژ و میاندوآب اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی کمیته برنامه ریزی میاندوآب تامین می شود، اظهار داشت: 6 پیچ خطرساز محور میاندوآب- شاهین دژ که طی سالهای گذشته حوادث ناگواری در این نقاط رخ داده بود با چهار خطه شدن این محور ساماندهی می شود.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه جاده چالدران- کشمش ‌تپه، کمبود اعتبار را عامل اصلی کندی اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: این طرح جز پروژه های استانی بوده که 43 کیلومتر از این محور در صورت تخصیص اعتبار لازم تاپایان سال 91 آماده بهره برداری می شود.

رحمان زاده با اشاره به اینکه برای احداث یک کیلومتر از این جاده 4 الی 5 میلیارد ریال هزینه می شود، اعلام کرد: محور چالدران- کشمش تپه به طول 55 کیلومتر در شمال آذربایجان غربی واقع شده که کوتاه ترین مسیر ارتباطی شهرستانهای چالدران و ماکو محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از محور چالدران- کشمش تپه به دلیل رانش زمین آسیب دیده و اجرای عملیات راهسازی در بروز این حادثه دخیل نبود، یادآور شد: این در حالی است که میزان خسارت وارده به این محور بسیار ناچیز است.