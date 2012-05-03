18 تن دوغ غیر قابل مصرف در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد پیرو گزارشات مردمی و بازرسی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی این دانشگاه یک واحد غیر مجاز تولید مایع ظرفشوئی تقلبی در شهر قم شناسایی و حدود یک و نیم تن محصول، تجهیزات و ملزومات تولید جمع آوری شد.



همچنین یک واحد تولید کننده آب معدنی به علت رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی شناسایی و خط تولید این واحد تولیدی متخلف با دستور قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی استان پلمپ شد.



از این واحد متخلف حدود 30 تن محصول غیر بهداشتی کشف و توقیف شد.



همچنین در بازرسی‌های انجام شده از یک واحد تولید فرآورده های لبنی نیز حدود 18 تن دوغ غیر قابل مصرف کشف و توقیف شد.



این فرآوردها با نظارت کامل کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو روز گذشته معدوم و از دسترس مصرف انسانی خارج شد.



برخورد با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق و محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی بی کیفیت و فاقد مجوزهای رسمی و نیز نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای توزیعی و عوامل فروش به صورت مستمر در دستور کار کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قم قرار دارد.



در سال 1390 حدود پانزده هزارو 500 قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق با ارزش تقریبی 220 میلیون ریال در 289 مورد بازرسی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو این دانشگاه کشف و توقیف شد.



دانشگاه علوم پزشکی قم به شهروندان توصیه کرده است: در هنگام خرید محصولات آرایشی و بهداشتی و انواع مواد غذایی به نام شرکت، پروانه بهداشتی و تاریخ تولید و انقضای محصول دقت کنند.



شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی و کیفیت نامطلوب مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی مراتب را با شماره 09646 در میان بگذارند.

