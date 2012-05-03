مراسم تجلیل از فوتسالیست های قهرمان لرستانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر امروز پنجشنبه به همت بانک پاسارگاد حامی مالی تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی خرم آباد برگزار شد علاوه بر دکتر قاسمی، مدیر این بانک، حسین شمس مدیر فنی تیم و دیگر عوامل و بازیکنان خرم آبادی حضور داشتند.

حسین شمس مدیر فنی تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی خرم آباد در ابتدای این مراسم گفت: این برای دومین بار است که مورد تقدیر بانک پاسارگاد قرار می گیریم. زمانی که تیم ما در سال 2008 در جام جهانی درخشید توسط این بانک مورد تقدیر قرار گرفتیم و امروز برای بار دوم است که ما در بانک پاسارگاد تقدیر می شویم.

وی با یادآوری اینکه از تیم ملی فوتسال کشورمان پس از درخشش در جام جهانی 2008 آنطور که شایسته بود قدردانی نشد و سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال به دلیل دغدغه های خود از توجه به تیم ملی فوتسال خودداری کردند گفت: مدیریت بانک پاسارگاد وعده کرده بود اگر ما جزو 4 تیم برتر دنیا قرار گیریم از ما تقدیر کند. پس از اینکه به عنوان پنجم دست یافتیم بازیکنان و مربیان تیم ناامید بودند که مبادا این تقدیر از تیم صورت نگیرد اما آقای دکتر قاسمی به وعده خود عمل کرده و آنطور که شایسته بازیکنان بود از آنها تقدیر کرد.

شمس با اشاره به چگونگی آشنایی خود با دکتر قاسمی و اینکه ایشان باز هم وعده کرده بود که اگر تیم فوتسال دانش آموزی ایران در جهان یکی از عناوین اول تا سوم را کسب کند مورد تقدیر قرار خواهد گرفت گفت: در شرایطی که مسئولان ورزش توجهی به تیم فوتسال دانش آموزی ندارند اینکه از این دانش آموزان حمایت می شود شایسته تقدیر است. متاسفانه در برنامه نود که به کسی اجازه حضور نمی دهند و در برنامه ورزش و مردم نیز هر چه التماس کردیم کسی به ما توجهی نکرد چرا که عوامل این برنامه دنبال سیاسی کاری خود بوده و هر هفته مدیران استقلال و پرسپولیس را بیاورند و از آنها حمایت کنند در این وضعیت حمایت از یک تیم دانش آموزی نوبر است.

شمس نوکری مردم را برای خود یک افتخار دانست و از شاگردانش خواست به مردم کرنش کرده و مقابل آنها سرتعظیم فرود آورند. وی خطاب به تیم نوجوانان گفت: نباید با این قهرمانی به خود فخر بفروشید.

مدیر فنی تیم فوتسال دانش آموزی ایران همچنین از عواملی که به قهرمانی تیم فوتسال دانش آموزی در مسابقات قهرمانی جهان کمک کردند تشکر کرد و فوتسال را یک رشته مظلوم خواند .

وی در این خصوص تصریح کرد: تیم دختران ایران قهرمان غرب آسیا شده اما احدی نفهمید این تیم به چه موفقیتی دست یافته است. در مقابل تیم مهرام به حق قهرمان مسابقات بسکتبال غرب آسیا شد و برای این قهرمانی نزدیک بود کشور را تعطیل کنند اینها نشان می دهد که فوتسال در ایران غریب و مظلوم است.

وی همچنین به آمار 12 میلیون فوتسالیست در ایران اشاره کرد و گفت: حق فوتسال با این همه علاقه مند نیست که در یک اتاق آن هم زیر نظر فدراسیون فوتبال فعالیت کنند و هر از گاهی که فوتسال به قهرمانی رسید فقط یک یاد کوچک از آنها شود. امیدوارم روزی برسد که فوتسال ایران صاحب فدراسیون شده و مستقل عمل کند.

شمس در خاتمه قهرمانی فوتسالیسات های دانش آموز را معجزه آسا خواند و برای بازیکنان این تیم آرزوی موفقیت کرد.

بر اساس این گزارش در ادامه مراسم دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد به فعالیت 47 تیم مردان و 28 تیم بانوان در بخش فوتسال اشاره کرد و از اعضای تیم فوتسال دانش آموزی ایران خواست نقطه نظرات خود را بیان کرده و از قهرمانی بگویند. در این بخش جواد فهیمی راد سرپرست تیم، داوود حسنوند سرمربی تیم از قهرمانی و درخشش شاگردان خود گفتند.

حسنوند که یک مربی زحمتکش در استان لرستان است در ابتدا از شمس به عنوان مربی و معلم خود یاد کرد و گفت: شمس با حضور خود فضای خوبی را در فوتسال دانش آموزی بوجود آورد و اولین لیگ فوتسال مدارس را راه اندازی کرد. خوشبختانه بازیکنان ما در این فضا خود را نشان داده و در شرایطی که از نظر درسی متوسط رو به بالا بوده از نظر اخلاقی جزو بهترین ها هستند توانستند عنوان قهرمانی جهان را کسب کنند بدون شک اگر این بازیکنان به حال خود رها می شدند هرز می رفتند و امروز به چنین جایگاهی نمی رسیدند.

وی همچنین از برخی مسئولان استان و نمایندگان مجلس که به آنها وعده پشتیبانی و حمایت کرده بودند گلایه کرد و از مسئولان خواست به تیم هایی چون تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی خرم آباد توجه کنند.

بازیکنان تیم فوتسال این دبیرستان خرم آبادی پس از صحبت های حسنوند یک به یک آنچه مورد نظرشان بود را بیان کردند. جالب اینجاست که درخواست های آنان همانند روحیاتشان پاک و خیلی معقولانه بود.

آنها از مسئولان امر درخواست توجه بیشتر، حضور در سطح اول فوتبال کشور و ... را داشتند و حتی زمانی که از بازیکنان تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی خواسته شد آرزوهای خود را بگویند محجوبانه بزرگترین آرزوی خود را حضور در تیم ملی فوتسال و یا بازگشت دوباره حسین شمس به تیم ملی فوتسال عنوان می کردند.

زمانی که یکی از بازیکنان تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی یکی از آرزوهای خود را بازگشت حسین شمس را به تیم ملی فوتسال داشت سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال اشک در چشمانش حلقه بست.

حسین شمس در بخش دیگری از مراسم پیراهن شماره 6 تیم ملی فوتسال را به رئیس بانک پاسارگاد تقدیم کرد. پس از آن دکتر قاسمی خطاب به بازیکنان تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی خرم آباد گفت: شما در زمین غریبه به میدان رفتید و در شرایط سخت و دشوار و در مقابل 5 هزار تماشاگر قهرمان شدید. این نشان دهنده تلاش شما و زحمات مربیان و مربیانی بوده که شما را همراهی می کردند اما نباید از این غافل شوید که لطف خدا شامل حالتان شده که به این عنوان دست یافته اید.

وی از بازیکنان این تیم خواست از یاد خداوند غافل نشوند و گفت: هم توکل داشته باشید و هم تلاش کنید. در نهایت تسلیم امر الهی شوید و امیدوار به بهترین مقررات و راضی به آنچه که برای شما پیش خواهد آمد. قطعا هر چقدر بیشتر به خداوند توکل کنید خداوند هم بیشتر به شما لطف خواهد کرد.

قاسمی بازیکنان تیم فوتسال دانش آموزی را نمایندگان 75 میلیون ایرانی عاشق خواند و گفت: شما امروز در کمال صادقی و روحی زلال حرف هایی را زدید که دل هر کسی را می لرزاند. شما امروز به من چیزی نگفتید و حرفی نزدید.

وی گفت: آنچه به مردم هدیه کردید با خدا معامله کنید و انتظاری از بنده خدا نداشته باشد.

در خاتمه دکتر قاسمی مدیر کل بانک پاسارگاد اعلام کرد: تیم فوتسال دانش آموزی دبیرستان امام خمینی لرستان تا زمانی که ادامه تحصیل دهند تحت بورسیه این بانک خواهند بود و این بانک به عنوان حامی مالی کنار آنها خواهد بود.