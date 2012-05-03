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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

طاهایی خبر داد:

تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران

تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از تاسیس نمایندگی وزارت امورخارجه برای توسعه مناسبات با کشورهای مختلف در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدعلی اکبرطاهایی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در سالن شماره یک استانداری گفت: این نمایندگی به زودی در استان ایجاد می شود.

وی افزود: حدود 200 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های اولویت دار و نیمه کاره استان در سال 91 اعتبار نیاز است که با حذب سرمایه گذار خارجی و داخلی می توان این پروژه ها را به سرمنزل مقصود برسانیم.

طاهایی، از تقسیم عادلانه بودجه استانی اشاره کرد و افزود:پرداخت و تخصیص بحث منطقه ای و سلیقه ای لحاظ نمی شود.

استاندارمازندران،  از دریافت مجوز استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، بابل و بدنه دستگاهای دولتی و شهرستانی استان اشاره کرد  وافزود:  آمار مجوزهای اشتغال بعد از بررسی و کارشناسی انجام شده اطلاع رسانی می شود.

وی همچنین از اختصاص 80 میلیون تومان اعتبار به مجتمع فرهنگی هنری گلوگاه خبرداد و گفت: برای اجرای پروژه موزه مرکزی استان حدود یک میلیارد و300 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

طاهایی، به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود:روسای دانشگاهها باید در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

استاندار مازندران با بیان اینکه تهعد استان در ایجاد اشتغال 102 هزار فرصت شغلی در سال 90  بوده است افزود: این استان با همکاری همه دستگاهها توانسته است بیش از 106 هزار فرصت شغلی را در استان ایجاد کند

کد مطلب 1592454

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