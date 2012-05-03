سهمیه توزیع نهادهای کشاورزی مازندران 23 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در استانداری گفت: 43 درصد برنج مصرفی کشور را مازندران تامین می کند.



وی با بیان اینکه کشت ارقام پرمحصول برنج در سال گذشته 92 هزار هکتار بوده است افزود: این رقم در سالجاری در 102 هزارهکتار از اراضی شالیزاری استان کشت می شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در سالجاری 35 هزارهکتار از اراضی شالیزاری استان به کشت مکانیزه اختصاص خواهد یافت افزود: حدود پنج هزار و 800 هکتار از اراضی شالیزاری استان به صورت مکانیزه نشاکاری شد.



عظیمی، از کاشت 75 هزارهکتار از اراضی شالیزاری استان در سالجاری به روش رتون خبر داد.



وی به اختصاص 130 هزار تن سهمیه کود استان در سال 91 اشاره کرد و گفت از این مقدار حدود 98 هزار تن اختصاص داده شد.



عظیمی از توزیع پنج هزار تن کود فسفات به صورت ضربتی در استان اشاره کرد و افزود: باید برنحوه توزیع فرآوردهای کودی در استان نظارت بیشتری شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع شش هزار تن کود اوره در هفته آینده در استان خبر داد و افزود: قیمت کود اوره آزاد 20 هزار تومان و قیمت یارانه ای این کود پنج هزار و 800 تومان است.