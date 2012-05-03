گمرک آستارا پیشانی نظام است/ اختصاص فقط 10 درصد درآمد دریای خزر به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، اسد معانی امروز در بازدید از گمرک آستارا، این گمرک را از مهمترین مزایای اقتصادی استان دانست و افزود: وضعیت زیر ساخت گمرک مزبور باید در شان یک گمرک اصلی و درجه درجه یک کشور باشد.

وی همچنین ضرورت ایجاد فضای مناسب و محوطه سازی ویژه را از نیازمندیهای اصلی گمرک آستارا عنوان کرد و یادآورشد: بهسازی محوطه گمرک آستارا و برطرف کردن کاستی ‌های این گمرک با جذب اعتبارات ویژه استانی، ملی و با همکاری مسئولان محلی محقق می شود.

ناظر گمرکات گیلان و مدیر کل گمرک انزلی نیز با اشاره به شرایط خاص گمرک آستارا که دارای مزیت جاده ‌ای بوده است، گفت: با راه ‌اندازی گمرک بندر چند منظوره آستارا که دارای پنج پست اسکله غیرنفتی و یک پست اسکله نفتی در مجموع با ظرفیت سه و نیم میلیون تن کالا از مزیت دریایی نیز به ظرفیتهای اقتصادی گمرک آستارا اضافه خواهد شد.

پرویز تقوی افزود: در حال حاضر به دلیل نبود ناوگان حمل‌ و نقل دریایی مناسب، گیلان فقط 10 در صد از درآمد دریای خزر را به خود اختصاص داده است که با تکمیل بندر چند منظوره آستارا ، این استان به یک قطب بزرگ مواصلاتی تبدیل شده و تحول بزرگ اقتصادی در آستارا نیز بوجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه گیلان رتبه 15 صادرات را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، اظهارداشت: با توجه به ظرفیتهای موجود در استان، هماهنگی و همکاری با سازمانهای همجواری مانند سازمان بنادر و دریانوردی بتوان جزو استانهای برتر کشور شد.

ناظر گمرکات گیلان و مدیر کل گمرک انزلی یادآورشد: با توجه به اینکه آستارا در شمال گیلان و در مجاورت جمهوری آذربایجان قرار دارد می ‌تواند به عنوان بزرگترین مرز صادراتی شمال کشور بوده و هر سال 15 میلیون تن بار صادر کند.