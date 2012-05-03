اراضی آموزشی کشاورزی کشور مورد تعرض دستگاه ها قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پورجم ظهر پنجشنبه در گرهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج افزود: حفاظت از اراضی آموزشی کشاورزی ضرورت فراوانی دارد و اهمیت این امر باید همواره مد نظر باشد.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: باید همواره به نقش و تاثیر حفاظت از این اراضی و حفظ آنها در ارتقای فعالیتهای کشاورزی و منابع طبیعی توجه داشته باشیم و در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود، این امر را مد نظر قرار دهیم.

پورجم تصریح کرد: اراضی آموزشی کشاورزی نباید مورد تعرض هیچ دستگاه و بخشی از جمله شهرداری ها قرار گیرد و اهمیت این امر را باید در نظر داشته باشیم و لزوم حفظ این اراضی را جدی بگیریم.

بسیاری از کشورهای جهان، حفظ اراضی کشاورزی را دنبال می کنند

دبیر گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: بسیاری از کشورهای جهان، حفظ اراضی کشاورزی و اراضی آموزشی کشاورزی را دنبال می کنند و به اهمیت این امر واقف هستند و امیدواریم که این امر در خصوص کشور ما نیز صورت گیرد.

در ادامه این گردهمایی نیز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: حفظ اراضی کشاورزی آموزشی این پردیس اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم دستگاه های ذیربط به این امر توجه کافی داشته باشند.

گرجی ادامه داد: اراضی آموزشی کشاورزی نقش مهمی در ارتقای فعالیتهای کشاورزی دارند که این امر، لزوم حفظ آنها و جلوگیری از تغییر کاربری در خصوص آنها را بیش از پیش آشکار می کند.

وی افزود: تغییر کاربری اراضی آموزشی کشاورزی تاثیرات نامطلوبی دارد و مشکلاتی ایجاد می کند و باید از تغییر کاربری ها در این خصوص جلوگیری شود و دستگاه ها تعامل لازم را برای این امر داشته باشند.

چهل و پنجمین گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، برگزار شده است.