قدرت را واگذار می کنیم / کودتای نظامی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، "محمد العصار" یکی از اعضای شورای عالی نظامی مصر در یک کنفرانس خبری در قاهره درباره وقایع منطقه العباسیه اظهار داشت: شورای نظامی به واگذاری قدرت پیش از 30 ژوئن (10 تیر) پایبند است.

وی مدعی شد: اگر شورای نظامی به دنبال برگزاری انتخابات ناسالم بود انتخابات پارلمانی را نیز با تقلب برگزار می کرد. ما 100 درصد نسبت به شفافیت انتخابات ریاست جمهوری بسیار اهتمام می ورزیم.

العصار با بیان این مطلب افزود: برای تحقق این مهم از طرف های خارجی دعوت کرده ایم به عنوان ناظر بر روند انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشته باشند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت که شورای عالی نظامی مصر هرگز از خشونت علیه جوانان انقلابی مصر استفاده نمی کند. وی مصر را در معرض خطر دانست و از همه اقشار مصری خواست که برای مقابله با این خطرات بسیج شوند.

این مقام نظامی مصر همچنین اعلام کرد که رویدادهای اخیر باعث خسارت در بورس این کشور شده و میزان خسارت وارده در این زمینه بالغ بر 4 میلیارد جنیه بوده است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: تنها ملت مصر است که تصمیم می گیرد چه کسی رئیس جمهور شود. این مقام نظامی مصر خاطرنشان کرد: ما اتهامات مطرح شده مبنی بر اینکه شورای عالی نظامی خود را برای یک کودتای نظامی در مصر آماده می کند را تکذیب می کنیم.

العصار با بیان اینکه موضع شورای نظامی درقبال تحولات کنونی مصر ازباب ضعف نیست گفت: ما به هیچکس اجازه نخواهیم داد به ارتش به عنوان سمبل مقاومت مصر آسیب وارد کند.

درگیری های روز گذشته اطراف وزارت دفاع مصر در منطقه العباسیه زمانی آغاز شد که شماری از اهالی منطقه العباسیه به راهپیمایی هواداران"حازم ابواسماعیل" نماینده ردصلاحیت شده سلفی های مصر به دلیل مسدود کردن خیابان ها اعتراض کردند.

براثر این درگیری دستکم 20 نفرکشته و حدود 160 نفر زخمی شدند. این درگیری های درحالی رخ می دهد که انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است 23 و 24 می (2 و 3 خرداد 91) در این کشور برگزار شود.