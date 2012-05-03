استاد شهید مطهری نیاز روز جامعه را مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی نژاد ظهر پنجشنبه در همایش استانی راهیان مطهر که در محل سالن شهدای البرز سپاه پاسداران در کرج برگزارشد، هدف از برگزاری این همایش را تجلیل از مقام شامخ استاد مطهری ذکر کرد و گفت: برگزاری این همایش فتح بابی برای ترویج افکار استاد شهید مطهری در دانشگاه های استان است.

وی به برخی خاطرات شهید مطهری اشاره کرد و افزود: استاد مطهری در دوران کودکی با عشق و علاقه به تحصیل می پرداخت به نحوی که نقل می شود شبانه برای خواندن درس به مکتب خانه می رود و وقتی می بیند مکتب خانه بسته است پشت درب آنجا به خواب می رود.

صالحی نژاد گفت: استاد در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل علاقه وافر به طلبگی، در سن 13 سالگی وارد حوزه علمیه مشهد و قم می شود و در محضرآیت الله بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی علم می آموزد.

وی افزود: استاد شهید مطهری آنچه داشت ارائه نکرد، بلکه نیاز روز جامعه را مطرح کرد و همین امر باعث اثر گذاری و حتی ایجاد دشمنانی شد که بعدها وی را به شهادت رساندند.

وی به نقل از آیت الله مهدوی کنی گفت: استاد مطهری ده سال جلوتر از زمان خود فکر می کرده است.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان البرز افزود: با این اوصاف بر همه واجب است که کتاب ها و آثار استاد شهید مطهری را مطالعه کنند.