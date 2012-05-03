شهرداری ساری محل جذب نیروهای غیربومی/ پل غدیر غیرفنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: بخش عمده ای از نیروهای بکارگیری شده در شهرداری به سفارش برخی مسئولان ارشد استان، تعدادی مدیران یا معاونان مدیران کل، مسئولان شهری یا اعضای شورای شهر وارد شهرداری شدند.



وی اظهار داشت: میدان امام خمینی (ره) ورودی شهر ساری در ساعات ابتدایی صبح و ظهر مملو از آمد و شد نیروهای غیربومی از شهرهای دیگر برای فعالیت در نهادهایی نظیر شهرداری و ادارات دیگر شده است.



آقامیری با اشاره به اینکه شهروندان ساروی عوارض خود را بدان جهت به شهرداری پرداخت می کنند تا از خدمات شهروندی شهرداری بهره مند شوند، تصریح کرد: صحیح نیست که ساری پر از نیروهای بیکار باشد و از شهرهای دیگر برای کار در ادارات ساری افرادی بکارگیری شوند.



وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از نیروهای ادارات ساری نیز غیربومی هستند، اظهار داشت: این نقیصه به سرایت در شهرداری ساری اپیدمی شده که این نهاد را به مرکز جذب سفارش های مدیران برای اشتغال نورچشمی ها مبدل کرده است.



وی با بیان اینکه شورای شهر ساری هیچ واهمه ای برای نقد رسانه ها ندارد، یادآور شد: رسانه ها باید موشکافانه و با دلیل و مدرک شهرداری و شورای شهر را نقد کنند.



این عضو شورای اسلامی شهر ساری در دوره های دوم و سوم با اشاره به اینکه یکی از ضعف های شورای سوم این بوده که به جای اینکه منتخبان مردم به سمت مردم بروند، این صحن به مکانی برای درخواست های بیشمار مردمی تبدیل شده که صحیح نیست.



آقامیری با بیان اینکه شورا و شهرداری ساری باید بستری برای ورود و جذب سرمایه گذار باشند افزود: متاسفانه به دلیل نبود این تفکر، باید به دنبال سرمایه گذار برای توسعه شهر بگردیم.



این عضو شورای اسلامی شهر ساری در ادامه در تایید سئوال خبرنگاری مبنی بر غیرکارشناسی بودن احداث پل غدیر ساری، اظهار داشت: این پل احداثی از سوی بخش عمده ای از کارشناسان شهرسازی مورد ایراد واقع شده است.



وی با بیان اینکه آماری صحیح از میزان هزینه کرد پل غدیر ساری در دست نیست، افزود: متاسفانه سه قرارداد با یک نفر برای احداث پل غدیر منعقد شده است.



آقامیری با اشاره به اینکه متاسفانه با احداث پل غدیر، بازار 70 کسبه اطراف پل و میدان خزر، کساد شده است، اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر ساری باید با بکارگیری افراد کارشناس و خبره، موجبات آسایش مردم را فراهم کنند.



وی در عین حال خواستار تشکیل سازمان جذب سرمایه گذار در شهرداری ساری شد و گفت: با بروکراسی پیچیده موجود در سیستم اداری، هیچ سرمایه گذاری به خود اجازه فعالیت در مرکز استان یا هر نقطه دیگر مازندران را نمی دهد.



شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.

