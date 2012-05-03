قراردادهای اجرای طرحهای تحقیقاتی کشاورزی میان مراکز پژوهشی و دانشگاه ها گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی بعد از ظهر پنجشنبه در گرهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: اجرای پروژه های مشترک میان مراکز تحقیقاتی کشاورزی و مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه ها و دانشکده ها دنبال می شود.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر در این خصوص قراردادهای لازم نیز بسته شود، امور به نحو مطلوبتری پیش می رود.

وی افزود: انعقاد قراردادها در این زمینه کمک می کند تا همه چیز به صورت قانونی و اصولی پیش رود که این امر، نتایج مطلوبی به همراه دارد و از حجم مشکلات می کاهد.

این مسئول گفت: همکاری بخشهای آموزشی و پژوهشی آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد و روند پیشرفت طرحها را بهبود می بخشد که این امر بر لزوم تعامل میان بخشهای پژوهشی و آموزشی می افزاید.

تعامل بخشهای پژوهشی و آموزشی در خصوص امور جهاد کشاورزی اهمیت فراوانی دارد

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان افزود: تعامل میان بخشهای پژوهشی و آموزشی در خصوص فعالیتها و امور مربوط به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اهمیت فراوانی دارد و طرفین می توانند با همکاری های خود در این زمینه به ارتقا و پیشرفت طرحها و فعالیتها کمک کنند.

عظیمی ادامه داد: امیدواریم که دستگاه های ذیربط برای گسترش همکاری و تعامل میان بخشهای آموزشی و پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی همکاری کنند و زمینه های تحقق این امر به بهترین نحو فراهم شود.

وی گفت: توجه به اولویتها در اجرای طرحهای کشاورزی در استان زنجان دنبال می شود ضمن اینکه گسترش همکاری و تعامل میان بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی به اجرای بهتر طرحهای اولویت دار کمک می کند که این امر در خصوص استان زنجان نیز صادق است.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان افزود: توجه به اولویتهای پژوهشی اهمیت فراوانی دارد و اگر به این اولویتها توجه کافی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات حل می شود و آثار مطلوبی به همراه خواهد آمد که این امر، ضرورت در نظر گرفتن اولویتهای پژوهشی را افزایش می دهد.

چهل و پنجمین گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، برگزار شده است.