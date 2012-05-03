بررسی لایحه ملی کردن بزرگترین شرکت نفت آرژانتینی در پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری یورو نیوز انتظار میرود که این لایحه برای ملی کردن شرکت «وای پی اف» که هفته گذشته به تصویب مجلس سنا رسیده است، در مجلس سفلای کنگره هم با موافقت اکثریت رو به رو شود.
فرناندو ساباتلا، یکی از نمایندگان پارلمان میگوید: «ما خیلی خوشحالیم. این جلسهای تاریخی است زیرا به کشور ما اجازه میدهد بار دیگر نقش خود را به عنوان ضامن منابع طبیعی بازی کند. این اتفاق به نفع سرزمین ما است.»
در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، دولت آرژانتین مالک ۵۱ درصد سهام شرکت اسپانیایی وای پی اف خواهد بود و میتواند مدیریت آن را برعهده بگیرد.
احزاب محافظه کار نیز از این لایحه پیشنهادی دولت چپ گرا حمایت کردهاند. شرکت اسپانیایی رپسول در سال ۱۹۹۹ میلادی ۴۳/۵۷ درصد سهام «وای پی اف» را خرید. در پی ملی کردن این شرکت نقتی، تنها ۴۳/۶ درصد سهام در دست رپسول باقی میماند.
برآورد میشود که آرژانتین در سال جاری میلادی معادل بیش از ۱۰میلیارد دلار گاز و گاز مایع شده وارد کند.
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