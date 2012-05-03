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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

رحمانی در گفتگو با مهر:

انتخابات امانت بزرگ ملت در دست دولتمردان است

انتخابات امانت بزرگ ملت در دست دولتمردان است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: انتخابات امانت بزرگ ملت است و خوشبختانه تا کنون تجربه برگزاری انتخابات نشان داده که مسئولان امانتداران خوبی در این زمینه بوده اند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری انتخابات سالم و وجود امنیت در جامعه لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون شک دور دوم انتخابات در استان ایلام نیز در فضای امن و سالم برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در دور دوم انتخابات نیز همچون دور اول از 11 هزار نیروی آموزش دیده در شعب انتخاباتی استفاده می شود.

این مسئول ادامه داد:  بدون شک این دوره نیز در فضایی امن و به دور از تنش برگزار می شود و مجریان و مسئولان تمام تلاش خود را برای برگزاری با شکوه انتخابات بکار می گیرند.

وی اضافه کرد: در دور دوم انتخابات در مجموع در دو حوزه انتخابیه جنوب و شمال استان 6 نفر با هم به رقابت می پردازند که از این تعداد بس از رأی گیری و شمارش آرا مردم سه نفر به مجلس راه می آیند.

کد مطلب 1592510

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