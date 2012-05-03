اختصاص 200 میلیارد تومان به پروژه های راه و شهرسازی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اسد اعلام کرد: امسال سیاستهای اصلی دولت پیگیری پروژه‌ های ناتمام استان برای بهره‌برداری است.

وی به پروژه‌ های اولویت‌ دار استان به نام مهرماندگار اشاره کرد و افزود: بزرگراه قائم شهر به تهران و امامزاده هاشم به آمل که در ایام عادی ترافیک در این مسیر اتفاق می افتد از طرح‌ های اولویت‌ دار این سازمان محسوب می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: پروژه کمربندی ساری در برنامه سالجاری این سازمان بوده و تا پایان امسال به بهره‌ برداری خواهد رسید.

اسد پروژه محور ساری به تاکام را از پروژه‌ های مهم عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این بزرگراه می توان از تلفات احتمالی این مسیر جلوگیری کرد.

وی درخصوص آزادراه جنوبی ساری به قائم شهر گفت: سرمایه‌ گذار احداث این پروژه تأمین و موافقت‌ نامه و انعقاد قرارداد برای شروع کار انجام شده است.

