  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

معلمان نمونه بندرگز تجلیل شدند

معلمان نمونه بندرگز تجلیل شدند

بندرگز - خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از مقام معلم در سالن ورزشی غدیر زاده بندرگز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه در این مراسم با گرامیداشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری اظهار داشت: در فرهنگ اسلامی ما قرآن کریم به عنوان بزرگترین کتاب انسان ساز برای هدایت بشر به بهترین شکل ممکن جایگاه و مقام معلم را ترسیم کرده است.

محمد جواد نظری مهر ، هفته معلم را فرصت بسیار خوبی برای تبیین جایگاه و مقام معلم عنوان کرد.
 
وی پیشرفت ها و تحولات علمی و آموزشی جامعه را مرهون تلاش های معلمان دانست و افزود: معلمان و اساتید در کلاس های درس، دانشمندان، پزشکان و فرزندان صالح آینده را تربیت می کنند .
 
نماینده منتخب نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای بندرگز ، کردکوی ، ترکمن و گمیشان با اشاره به شخصیت برجسته استاد شهید مرتضی مطهری ، اخلاص در عمل ، زهد و پرهیزگاری و اشراف کامل وی به علم روز را از جمله عوامل اصلی موفقیت و ماندگاری آن شهید بزرگوار عنوان کرد.
 
در این آئین از معلمان نمونه شهرستان بندرگز تجلیل شد.

کد مطلب 1592522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها