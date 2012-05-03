بهترین های جامعه اسلامی ایران شهدا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه گفت: بهترین ها و غیرتمندترین انسانهای جامعه اسلامی ایران شهدا هستند.

سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در دیداری که با جامعه نخبگان شاهد و ایثار گر استان در محل سالن شهدای دولت استانداری داشت ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن روز معلم و روشنفکران جامعه اسلامی ایران، افزود: خدای سبحان را شاکریم که این توفیق را به ما داد که درخدمت عزیز عزیزانی باشیم که خون و جان خود را در راه ارزشهای دینی و اسلامیمان فدا نمودند و با جانفشانی های ماندگارشان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرافرار کردند.

وی تصریح کرد: از اینکه خون پاک و تطهیر شده شهدا از بهترین های جامعه ما محسوب می شوند شکی نیست ولیکن بایستی زیباتر تعبیر کنم که سیر و سلوک شهدا آسمانی و ملکوتی بود نه اینکه بدنبال مادیات بروند .

تقدیر وزیر کشور از استاندار کرمانشاه

از طریق ویدئو کنفرانس وزیر کشور از حسن نیت و تدبیر عمل مهندس سید داوش هاشمی استاندار کرمانشاه در بر گزار ی هرچه بهتر و باشکوهتر دور اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر نمود.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور از طریق ویدئو کنفرانس از حسن نیت و تدبیر عمل مهندس سید داوش هاشمی استاندار کرمانشاه و مجریان و دست اندر کاران دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی استان تقدیر و تشکر نمود.

وی از مردم شریف و غیرتمند استان کرمانشاه خواستار حضور حداکثری خودشان در پای صندوق های شعب اخذ رای در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری شد و تقدیر و تشکر ویژه ای را نسبت به مردم سلحشور استان اعلام نمود.

هاشمی تاکید کرد: به فضل خدای اعظم برگزاری انتخابات دور اول استان با موفقیت هرچه خوبتر به پایان رسید با حضور و مشارکت حداکثری مردم شریف استان، انشاالله مردم همیشه در صحنه شهر کرمانشاه روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری با حضور گرم و مشارکت بالای خود مجددا حماسه ای دیگر را بوجود خواهند آورد.

آب چشمه بل بزودی به شهر نودشه می رسد

شهر نودشه در آینده نزدیک از آب چشمه بل که از نادر ترین آب های با کیفیت در منطقه اورامانات کرمانشاه است بهره مند می شود.

حسین بنکداری گفت: شهر نودشه یکی از شهر های تابعه شهرستان پاوه می باشد، مردم این شهر بدلیل خشکسالی های پی در پی و عدم بارندگی از مشکل آب آشامیدنی رنج می بردند به گونه ای که در طی 24 ساعت شبانه روز گاهاٌ قطعی آب آنها به بیش از 10 ساعت می رسید.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: جهت رفع مشکل شهر نودشه مطالعات زیادی برای تامین آب آنها از نقاط مختلف صورت گرفت که نهایتاٌ چشمه بل که یکی از نادر ترین آب های با کیفیت بسیار بالا در منطقه است به عنوان گزینه اصلی جهت تامین آب مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب 47 طرح کشاورزی و دامپروری در گیلانغرب

فرماندار گیلانغرب از تصویب 47 طرح کشاورزی و دامپروری در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: برای ایجاد این طرحها در مجموع 15 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

اردشیر رستمی افزود: این طرحها شامل یک واحد تولید محصولات گلخانه ای، پنج طرح باغداری، یک واحد مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای و 40 واحد پرواربندی بره، گوسفند و بز است.

وی با بیان اینکه با ایجاد این طرحها 50 نفر به ظرفیت اشتغال این شهرستان افزوده خواهد شد، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 121 طرح با اعتبار بیش از 320 میلیارد ریال در این شهرستان به تصویب رسیده است.

پایان اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان در کرمانشاه

هفدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان با حضور شش بازیکن کرمانشاهی در این شهر به پایان رسید.

این مرحله از اردو از هشتم اردیبهشت ماه در شهر کرمانشاه و در سرسرای شهید بهشتی برگزار شد.

25 بازیکن که نام شش بازیکن کرمانشاهی نیز در میان آنها دیده می شد، به هفدهمین اردوی تیم والیبال نوجوانان کشورمان دعوت شده بودند.

سیروان مرادی پور، رسول یوسف وند، کیوان اسما عیل پور، بهادر احمدی، ارشیا بلمکی و علی سهرابیان بازیکنان کرمانشاهی بودند که در این مرحله از اردو در تیم ملی حضور داشتند.

