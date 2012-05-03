به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران افزود: در گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بخشهایی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بیان شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این گردهمایی، جمعی از مسئولان و مدیران ذیربط حضور داشتند و به تبادل نظر در خصوص امور مربوطه پرداختند و تصمیمات لازرم نیز در راستای تحقق اهداف اتخاذ شده است.

این مسئول گفت: قرار شده که از پتانسیلهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در راستای تحقق اهداف مربوطه استفاده شود و این امر با همکاری دستگاه ها و بخشهای ذیربط و تعامل آنها دنبال خواهد شد.

خلیلیان افزود: تعامل میان بخشهای اجرایی و مراکز آموزشی کشاورزی اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم این امر به بهترین شکل دنبال شود و تداوم داشته باشد ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی به این امر توجه جدی دارد.

فارغ التحصیلان، مهارت و آمادگی کافی برای حضور در بازار کار داشته باشند

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین لازم است زمینه های لازم فراهم شود تا فارغ التحصیلان رشته های مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی، مهارت کافی برای حضور در بازار کار را داشته باشند و با آمادگی بیشتری جذب بازار کار شوند.

وی گفت: طبق تصمیم گیری ها کارگروه ملی در راستای طرح توسعه کشاورزی تشکیل شده و در استانها و شهرستانها نیز ستادی مربوط به این امر وجود دارد که امور مربوطه را پیگیری می کند.

چهل و پنجمین گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، برگزار شده است.