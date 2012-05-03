معلم ظرف تنفیذ آگاهی در قلب بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی ظهر امروز در همایش تجلیل از مدیران و معاونان مدارس بخش آبپخش اظهار داشت: معلمان از جایگاه رفیعی در جامعه اسلامی برخوردارند و شان معلمی در پیوند حلقه آموزش و تعلیم با حلقه معنویت و پرورش است.

وی هدف از خلقت را هدایت و عبادت عنوان کرد و ادامه داد: با کسب علوم و دانش‌های مختلف می‌توانیم به شناخت بیشتری از حقیقت عالم هستی دست یابیم و نعمات خداوند متعال را شکر و سپاس گوییم.

فرماندار دشتستان به جایگاه علم و دانش در بخش آب‌پخش اشاره کرد و اضافه کرد: بخش آبپخش از دیرباز به عنوان بخشی علم دوست و فرهنگ ساز و ولایی مدار مطرح بوده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از شخصیت‌های برجسته علمی در آب‌پخش گفت: در بخش آبپخش شخصیت‌های علمی برجسته و ارزشمندی تربیت یافته‌اند و این بخش از جایگاهی رفیع در استان بوشهر برخوردار است.

خسروی با اشاره به سخنی از معمار کبیر انقلاب ابراز داشت: نخستین معلم بشریت خداوند متعال است که رشد جسمانی و معنوی انسان ها در گرو هدایت و حکمت اوست.

وی در ارتباط با نقش والای معلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: معلمین انقلاب اسلامی در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرو و پیشتاز بوده‌اند و اولین حامیان رهبر معظم انقلاب معلمین ولایی و گرانقدر بوده‌اند.

فرماندار دشتستان با تاکید بر لزوم رفع نیازهای آموزش و پرورش آبپخش گفت: سالن اجتماعات آموزش و پرورش آبپخش را با تایید مدیریت نوسازی استان بوشهر در بودجه سال جاری لحاظ و برای اتمام آن اقدام می‌کنیم.