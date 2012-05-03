به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله محتشم ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح کتابخانه‌های روستایی در شهرستان دشتستان اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که این نهاد امسال در دستور کار خود قرار داده طرح ایجاد کتابخانه روستایی در تمامی روستاهای استان بوشهر است که اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طی سال جاری شاهد احداث 40 کتابخانه روستایی در استان بوشهر خواهیم بود که شهرستان دشتستان با 18 کتابخانه روستایی بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در هر روستا یاید یک مجموعه فرهنگی وجود داشته باشد، ادامه داد: آمادگی کامل داریم که در روستاهایی که فضا در اختیار ما قرار دهند تجهیزات لازم برای فعالیت کتابخانه‌های روستایی را در اختیارشان قرار دهیم.

وی افزود: ارتباط مردم با کتابخانه‌های عمومی در شهرها و روستاها از اهمیت بالایی برخوردار است و از اهالی شهرها و روستاهای استان می‌خواهیم برای پیشبرد اهداف فرهنگی با ما همکاری کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ادامه داد: توجه به مسائل و نیازهای فرهنگی روستاها از مسائل مهمی است که در دولت نهم و دهم توجهی خاص به ان شده است که شاهد پیشرفت خوبی در این موارد هستیم.

محتشم در ادامه گفت: سالمندان برای غنی‌سازی اوقات فراغت خود نیازمند فعالیت‌های بیشتری در بخش فرهنگی و اجتماعی هستند که توسعه فضاهای فرهنگی و مطالعاتی می‌تواند در پر کردن اوقات فراغت این قشر نقش مهمی داشته باشد.