تفاهمنامه طرح "تربیت مبلغ متخصص و مروج زیارت" در مشهد امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ای که در راستای امضای تفاهم نامه فرهنگی با مدیران کل تبلیغات اسلامی استان های خراسان شمالی و جنوبی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهتمام جدی به امر زیارت امام رضا (ع) و بهره مندی کامل از تمام ظرفیت های فرهنگی و تربیتی و ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی جامعه، طرح تربیت مبلغ متخصص و مروج زیارت با همکاری مدیران تبلیغات اسلامی سه استان اجرا می شود.

وی همچنین از اجرای دوره آموزشی تربیت مبلغ متخصص و مروج زیارت امام رضا (ع) از سوی تبلیغات اسلامی استان برای مسئولین هیئات مذهبی اعزامی از استان خراسان جنوبی خبر داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد اظهارکرد: بی شک مردم در مرحله دوم نیز همانند مرحله اول حضور پرشوری در صحنه انتخابات خواهند داشت.

وی اظهار کرد: آحاد جامعه در 15 اردیبهشت نیز همانند 12 اسفندماه برگ زرین دیگری را در کارنامه خود به ثبت خواهند رساند و به تعبیر مقام معظم رهبری کار ناتمام خود را تمام می کنند.

مرویان با تاکید بر اینکه تبلیغات اسلامی یک دستگاه فرهنگی و دینی است، تصریح کرد: به دلیل توسعه امکانات و از حیث اعتبارات در سال 90 نزدیک به 5 میلیارد تومان اعتبارات فرهنگی تبلیغات اسلامی استان بوده است.

وی تاکید کرد: به لحاظ اعتبار، ساماندهی و پیشرفت برنامه های فرهنگی، این سازمان اقدامات بزرگی را انجام داده و در برخی از عرصه ها طرح هایی توسط تبلیغات اسلامی تولید شده که در سطح ملی ارزش و اهمیت دارد.