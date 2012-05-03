المپیاد علوم آزمایشگاهی دانش آموزی گلستان برگزار شد

سید قاسم حسینی کارشناس آموزشی آموزش و پرورش گلستان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: در مرحله کتبی 126 نفر از دانش آموزان دبیرستانی در این مسابقات شرکت داشتند که از این تعداد 54 نفر به مرحله عملی راه یافتند.

وی اظهار داشت: در مرحله عملی از مجموع شرکت کنندگان هشت نفر برگزیده و به مرحله کشوری راه می یابند و در هر رشته یک نفر از مدارس خاص و یک نفر از مدارس عادی انتخاب می شوند.

وی عنوان کرد: رشته های آزمون شامل فیزیک، زییست و رایانه است که رشته فیزیک در دو بیرستان شهرسان گنبدکاووس برگزار شد.

حسینی گفت: مدارس خاصل شامل تیزهوشان، شاهد و نمونه و غیرانتفاعی است.

وی عنوان کرد: مسابقات کشوری شهریورماه سالجاری برگزار می شود.