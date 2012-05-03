786 شعبه اخذ رای در لرستان پیش بینی شد/20 هزار نفر عوامل برگزاری

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای سلامت انتخابات در استان لرستان، اظهار داشت: انتخابات یک پروژه و مسئله ملی و حیثیتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه مراحل مختلف برگزاری انتخابات در استان بر اساس تقویم زمانی ابلاغ شده از سوی ستاد انتخابات کشور پیگیری شده است، تصریح کرد: همه مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در این استان فراهم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان یادآور شد: در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 5 نماینده مردم به مجلس راه یافتند.

وی با بیان اینکه طی برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس چهار نماینده دیگر به مجلس راه می یابند، یادآور شد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 8 کاندیدا در چهار حوزه انتخاباتی برای ورود به مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت می کنند.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه شرایط سنی برای رای دهندگان دور دوم انتخابات مجلس 18 سال تمام است، ادامه داد: متولدین 15 اردیبهشت ماه سال 1373 و قبل از آن می توانند در دور دوم انتخابات حضور پیدا کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان تصریح کرد: کسانی که در فاصله بین برگزاری دور اول و دوم انتخابات واجد شرایط سنی 18 سال تمام شده اند نیز می توانند در انتخابات دور دوم مجلس حضور پیدا کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه رای دهندگان در دور دوم انتخابات مجلس فقط می توانند در همان حوزه انتخابیه دور اول انتخابات رای خود را بدهند، افزود: تنها رای اولی ها و کسانی که در دور اول انتخابات شرکت نکرده اند می توانند در حوزه های انتخابیه دیگر رای خود را بدهند.

شریعت نژاد با اشاره به در نظر گرفتن 786 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در لرستان، عنوان کرد: همچنین بیش از 20 هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، پشتیبانی، بازرسی و امنیتی مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: عوامل هیئت اجرایی از میان همه اقشار مختلف مردم از بازاریان گرفته تا فرهنگیان و دانشگاهیان تشکیل شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با اشاره به اینکه فضای عمومی استان برای برگزاری دور دوم انتخابات مطلوب است، افزود: با توجه به شور انتخاباتی حاکم بر استان انتخابات خوبی در پیش خواهیم داشت.

شریعت نژاد یادآور شد: هر آنچه لازم است که در روز 15 اردیبهشت ماه انتخاباتی باشکوه و پرشور داشته باشیم فراهم است.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای سلامت انتخابات در استان لرستان، اظهار داشت: قانون گذار برای تامین سلامت انتخابات راهکارهای زیادی را پیش بینی کرده است.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ سلامت انتخابات، عنوان کرد: انتخابات مجلس در استان توسط دو گروه نظارت و اجرا برگزار و رصد می شود.

وی با بیان اینکه کار اجرایی انتخابات بر عهده وزارت کشور و در استانها بر عهده استانداری، فرمانداری و بخشداریهاست، افزود: این در حالیست که روند اجرای انتخابات توسط ناظران شورای نگهبان به طور مستمر رصد می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای مراحل انتخابات در استان اشاره کرد و گفت: کار اخذ رای و شمارش آرا در این دوره از انتخابات مجلس در استان به صورت دستی انجام خواهد شد.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه برای شرکت در انتخابات هم شناسنامه و هم کارت ملی نیاز است، عنوان کرد: برای اخذ رای علاوه بر همراه داشتن شناسنامه، شهروندان لرستانی باید کارت ملی و یا در صورت در دسترس نبودن، تاییدیه شماره ملی خود را به شعب اخذ رای ارائه کنند.