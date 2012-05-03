اختصاص 10 میلیارد تومان یارانه به نمایشگاه بین المللی کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر پنج شنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه شهرستان بیرجند اظهارداشت: در همین راستا سه میلیارد تومان بین 150 هزار دانشجویی که از مدت‌ها قبل ثبت نام کرده بودند توزیع شد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: در این خصوص یک نگاه تنگ نظرانه از سوی برخی افراد وجود دارد که نمایندگان سوال کردند و مجلس باید پاسخ دهد که فعالیت های فرهنگی شامل چه چیزی می شود که برداشت افراد مبنای کار قرار نگیرد.

حسینی بیان کرد: با دستور رئیس جمهور کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی اظهارکرد: در حوزه فرهنگ و هنر امسال تولیدات را افزایش خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در سال جاری از تولیدات فرهنگی هنری حمایت بیشتری می‌ شود، ادامه داد: ارتقای معاونت سینمایی به سازمان سینمایی در راستای حمایت هرچه بیشتر از سینماگران انجام شده است.

وی همچنین با تاکید براینکه باید در زمینه نرم‌افزارها نیز حمایت ها بیشتر شود، گفت: در صورت حمایت، جهشی در تولیدات ایجاد این بخش نیز ایجاد خواهد شد.

حسینی با اشاره به حمایت وزات ارشاد از گروه های تئاتر شهرستانی، عنوان کرد: برای رسیدن به تولیدات ملی در حوزه فرهنگ و هنر باید زیرساخت‌ها تکمیل، تجهیز و به بهره‌ برداری برسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد با تاکید بر اینکه نباید در حوزه فرهنگ و هنر دچار ایستایی و رکود شویم، افزود: شعار تمرکززدایی از گذشته تاکنون مطرح بوده است ولی امروز به عینه محقق شده است.

مصرف تولیدات ملی نیاز به فرهنگ سازی دارد

وی با بیان اینکه در طی سالیان گذشته مصرف کالاهای خارجی و برخی برند ها در کشور رواج زیادی پیدا کرده ، ادامه داد: مصرف کالای داخل نیازمند ایجاد فرهنگ است.

وی با اشاره به اینکه تحقق حمایت از تولیدات ملی نیازمند همکاری تمامی بخش ها است، گفت: در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به فرهنگ‌ سازی برای استفاده از کالای ایرانی هستند و باید برند و مارک ایرانی به یک برند معتبر تبدیل شود.

حسینی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی کشور موظف هستند یک دهم درصد آثار فرهنگی را خریداری کنند که این مهم رونق آثار هنری را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در جهت تحقق فرمایشات رهبری برای حمایت از تولیدات ملی محدودیت هایی در تبلیغات خارجی از سوی این وزاتخانه اعمال خواهد شد، عنوان کرد: بسیاری از آثار نفیس هنری هم اکنون انبار شده که دستگاه‌های اجرایی باید این آثار هنری را خریداری و از هنرمندان حمایت کنند.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص پیوست فرهنگی در کارهای عمرانی، اقتصادی و صنعتی مهم گفت: درصورت تحقق این مصوبه قانون برنامه پنجم، ابلاغی رهبری تحول شگرفی در کشورایجاد می ‌شود.

حسینی بیان داشت: با تحقق این مصوبه تمامی نهادها و دستگاه‌های کشور در انجام کارهای فرهنگی دخیل خواهند بود.

خانه های فرهنگ دیجیتال به 500 مرکز افزایش می یابد

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 260 خانه فرهنگ دیجیتال در سطح کشور فعال است، اظهارکرد: تا پایان شهریور ماه امسال این تعداد به 500 خانه افزایش می یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اضافه کرد: مصوبه خانه فرهنگ خراسان جنوبی نیز با جدیت دنبال می شود و امسال با تخصیص اعتبارات روند اجرایی آن شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی درخصوص تالار بزرگ شهر بیرجند که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد گفت: این تالار در مساحت هفت هزار متر مربع ساخته می شود و با تخصیص اعتبارات و حمایت استانداری تا پایان سال 93 به بهره برداری خواهد رسید.

حسینی اظهارامیدواری کرد: مجتمع فرهنگی شهر بیرجند نیز تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

فیلمسازان موازین دینی و اخلاقی را پاس بدارند

وی همچنین درخصوص دو فیلم توقیف شده گفت: این موضوع در گذشته نیز بوده است که گاهی اوقات یک فیلم مخالفانی را دارد و گفته می‌ شود این فیلم به فرهنگ اصیل جامعه آسیب وارد می کند و این یک موضوع طبیعی است.

حسینی از فیلمسازان خواست موازین دینی را رعایت و مسائل اخلاقی و باورها را پاس بدارند چرا که فرهنگ و هنر باید محور وفاق و همدلی در جامعه شود و در تولیدات فرهنگی هنری باید از اختلاف پرهیز شود.

وی همچنین در خصوص دفتر رویترز در تهران به دلیل توهین به بانوان ورزشکار ایرانی گفت: این رسانه تبلیغاتی منفی علیه ایران کرده بود که بانوان ایرانی برای ترور آموزش می ‌بینند و با توجه به اینکه دلیل قانع کننده‌ای نداشتند فعالیت آنها در حال تعلیق است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: با شکایت بانوان ورزشکار پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و منتظر رای دادگاه برای اتخاذ تصمیمات بعدی هستیم.