ششمین نشست دبیران انجمن های دانشجویی کشور در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست آموزشی دبیران انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور از امروز پنجشنبه فعالیت خود را در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین آغاز کرد.

در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی که در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین آغاز شده است مدیر انجمن های علمی وزارت علوم توجه به علم و کاربرد آن در توسعه و پیشرفت کشور را بسیار موثر دانست و گفت: توجه به برنامه های علمی از مهمترین فعالیت های وزارت علوم است.



متقی با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دانشگاهها را مرکز تولید علم و اندیشه و راهگشای تحقق این شعار دانست.



ششمین نشست آموزشی دبیران انجمن های علمی دانشجویی کشور با حضور بیش از 80 نفر از نمایندگان انجمن های دانشجویی

69 دانشگاه دولتی کشور به مدت سه روز در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در حال برگزاری است.



