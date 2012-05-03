یادواره شهدای کارگر شهرستان کنگان برگزار شد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان در حاشیه آئین برپایی یادواره شهدای کارگر شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه امر لازم و مهم است و نباید در این راستا غفلت کنیم.

عبدالمجید دوراهکی افزود: شهر کنگان 16 شهید کارگر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و برای برپایی یاد و نام این شهدا از همه توان بهره می‌بریم.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا جوانان ما را بیمه می‌کند یادآور شد: شهدا برای حفظ اسلام و ارزش‌ها از جان خود گذشتند و امروز باید نسبت به تجلیل از مقام شهدا اهتمام ورزیم.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنگان همچنین با اشاره به برنامه‌های تجلیل از کارگران نمونه کنگان گفت: برنامه‌های مختلفی را برای روز کار و کارگر در شهرستان کنگان اجرا می‌کنیم که تجلیل از 30 کارگر نمونه شهرستان کنگان یکی از مهمترین این برنامه‌ها است.

دوراهکی بیان داشت: کارگران نقش مهم و تاثیرگذاری در جامعه بر عهده دارند و بدون وجود کارگران چرخ اقتصاد کشور کند می‌شود.

فرماندار کنگان نیز در این آئین با تجلیل از یاد و خاطره شهدای گرانقدر به مهر گفت: امروز باید برای پاسداشت یاد شهدا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

تیمور یزدان‌شناس افزود: دشمنان به دنبال کمرنگ کردن ارزش‌های اسلامی هستند و تلاش دارند معنویت و ایثار و شهادت را کمرنگ کنند که برگزاری یادواره شهدا گامی در ناکام کردن دشمن است.

مداحی در وصف عظمت و مقام شهید توسط مداح برجسته کشوری حاج کاظم محمدی، اجرای سرود، پخش کلیپ تصویری، تجلیل از خانواده‌های شهدای کارگر کنگان و تقدیر از ده‌ها کارگر نمونه ادارات و شرکت‌های مستقر در منطقه از دیگر برنامه‌های اجرایی این یادواره بود.