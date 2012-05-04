تولید پروتئینی جدید از ضایعات ماهی/ تولید ماده موثره داروی ضدسرطان

حمیدرضا اویسی پور از محققان این پروژه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، "پپتون" را یک پروتئین هیدرولیز شده معرفی کرد و افزود: با استفاده که از ضایعات ماهی این ماده تولید شد که کاربردهای وسیعی را دارد.

وی با اشاره به نحوه تولید این نوع پروتئین، خاطر نشان کرد: با استفاده از فرآیند دمایی بسیار پایین و چند نوع آنزیم اقدام به تولید پیتون کردیم که به 3 صورت مایع رقیق، مایع غلیظ و پودر تولید شد.



اویسی پور افزایش قدرت جذب پپتون را از مزایای این پروتئین نام برد و توضیح داد: معمولا قدرت جذب پروتئین ها به دلیل وزن مولکولی کاهش می یابد از این رو در بدن باید پروسه ای را بر روی پروتئین انجام شود تا وزن مولکولی پروتئین کاهش یابد که برای این منظور مقادیر زیادی غذا باید مصرف تا مقداری پروتئین گرفته شود.



این محقق ادامه داد: با توجه به این امر در این پروژه پروتئین های تولید شده به قدری شکسته شدند که تبدیل به واحدهای اسید آمینه شدند به عبارت دیگر به اندازه واحدهای اسید آمینه آنها کوچک شدند. این امر سبب شد تا قدرت جذب پروتئین تولید شده را تا 90 درصد افزایش دهیم به گونه ای که از طریق مخاط دهان و مری قابل جذب هستند.



اویسی پور با اشاره به کاربردهای پپتون تولید شده، یادآور شد: این نوع پروتئین ها زمینه های کاربری بسیار گسترده ای دارد. از این ماده می توان به عنوان ماده پایه و اصلی محیطهای کشت باکتریایی استفاده کرد علاوه بر این در صنعت دامداری، طیور و آبزیان به عنوان مکمل غذایی استفاده می شود.



وی استفاده از این ماده در کودهای بیولوژیکی را از دیگر کاربردهای این ماده عنوان کرد و گفت: همچنین از پپتون تولید شده می توان به عنوان طمع دهنده غذایی در صنایع غذایی و برای کف زایی در شامپوهای پروتئینه در صنایع شوینده استفاده کرد.



مدیر عامل شرکت دانش بنیان کاسپن زیست فناوران با تاکید بر اینکه این ماده در صنایع داروسازی کاربرد دارد، اضافه کرد: ماده تولید شده به عنوان دارو قابل استفاده نیست بلکه می توان به عنوان ماده اولیه و موثره در تولید داروهای ضد سرطان به ویژه سرطان سینه از آن استفاده کرد.



اویسی پور با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی با همکاری دکتر محمدرضا اویسی پور، دکتر رضا صفری و دکتر ساناز غلامی اجرایی شده است، اظهار داشت: این پروژه موفق به دریافت گواهی نامه ثبت اختراع شده است.